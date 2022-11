Darren Berman został dyrektorem działu usług w zakresie zrównoważonego rozwoju w regionie EMEA w londyńskim oddziale międzynarodowej firmy doradczej Cushman & Wakefield.

Darren Berman pokieruje platformą usług firmy Cushman & Wakefield w regionie EMEA w zakresie zrównoważonego rozwoju, dedykowaną wspieraniu sektora nieruchomości w procesie przechodzenia do całkowitej redukcji emisji dwutlenku węgla oraz zarządzania zagrożeniami wynikającymi ze zmian klimatu i szerzej ESG, a także łagodzeniu związanych z tą branżą skutków społeczno-ekonomicznych.

Po uzyskaniu dyplomu inżyniera Darren Berman rozpoczął karierę zawodową w obszarze doradztwa strategicznego. Po ukończeniu studiów MBA i magisterskich na kierunku Rozwój Zrównoważony kierował działami doradztwa w zakresie rozwoju zrównoważonego w CBRE, a następnie w JLL. Darren Berman dołącza do Cushman & Wakefield ze start-upu w branży energii odnawialnej - firmy Naked Energy, w której jako dyrektor handlowy koncentrował się na opracowywaniu planów rozwoju komercyjnego i biznesowego.

To, co robimy obecnie i będziemy robić w najbliższych kilku latach, będzie miało poważne skutki w kolejnych dziesięcioleciach. Nie ulega wątpliwości, że konieczne jest natychmiastowe i radykalne ograniczenie emisji dwutlenku węgla oraz że transformacja, którą rozpoczynamy, musi być sprawiedliwa; nieruchomości leżą u podstaw tego wyzwania. Cieszę się, że będę mógł współpracować z utalentowanymi specjalistami w firmie Cushman & Wakefield oraz zespołami zajmującymi się kwestiami zrównoważonego rozwoju w regionie EMEA, aby wspierać naszych klientów w dokonywaniu istotnych zmian w tym decydującym dziesięcioleciu - mówi Darren Berman, dyrektor działu usług w zakresie zrównoważonego rozwoju w regionie EMEA, Cushman & Wakefield.

Nominacja Darrena podkreśla zaangażowanie firmy Cushman & Wakefield w zrównoważony rozwój i dokonywanie istotnych zmian w tym zakresie. Stoimy wobec ogromnego wyzwania, jak i szansy. Bogate doświadczenie Darrena w branży w zakresie budowania zespołów i wspierania klientów w złożonych strategiach zrównoważonego rozwoju odegra kluczową rolę w wykorzystywaniu pojawiających się możliwości - podkreślił James Maddock, dyrektor działu globalnej obsługi najemców w regionie EMEA firmy Cushman & Wakefield.

We wrześniu 2021 r. firma Cushman & Wakefield wyznaczyła sobie ambitne cele oparte o wiedzę naukową dotyczące redukcji emisji gazów cieplarnianych oraz zobowiązała się do współpracy z klientami w dążeniu do zerowej emisji netto w całym łańcuchu wartości do roku 2050.

