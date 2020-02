DeA Capital Real Estate Poland z nowym CEO

DeA Capital Real Estate Poland jest wspólnym przedsięwzięciem (joint venture) pomiędzy DeA Capital a MK Holding, spółkę holdingową kontrolującą Książek Holding.

DeA Capital jest niezależną włoską platformą zarządzania alternatywnymi klasami aktywów (Alternative Asset Management Platform). W sektorze nieruchomości DeA Capital kontroluję DeA Capital Real Estate SGR, niezależnego zarządzającego funduszami i aktywami, będącego od ponad 10 lat liderem rynku we Włoszech. Firma ta zarządza aktywami o wartości 9,5 mld euro w 50 funduszach nieruchomości, spośród których 2 są notowane w segmencie MIV na włoskiej giełdzie. W ostatnim czasie DeA Capital Alternative Asset Management Platform rozszerza swoją działalność w zakresie nieruchomości również na inne rynki europejskiej (w tym na Francję, Hiszpanię i Portugalię).

Książek Holding, kontrolowany przez MK Holding, jest spółką holdingową i inwestycyjną. Książek Holding jest obecny w wielu branżach, w tym w branży nieruchomościowej, motoryzacyjnej i farmaceutycznej. Najbardziej znaną inwestycją w nieruchomości jest Marvipol Development S.A.

– deweloper mieszkaniowy notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Piotr Krawczyński ma ponad 20-letnie doświadczenie na rynku private equity i na rynku inwestycyjnym, z czego ponad 10-letnie doświadczenie dotyczy wyłącznie nieruchomości komercyjnych. Przed dołączeniem do DeA Capital Real Estate Poland był Szefem Działu Rynków Kapitałowych w Europie Środkowo-Wschodniej w BNP Paribas Real Estate. Wcześniej, do 2015 roku, Piotr pracował w Grupie Kulczyk Investments przez prawie 18 lat. W tym okresie Piotr zajmował różne stanowiska, w tym między innymi Dyrektora Zarządzającego Kulczyk Silverstein Properties oraz Kulczyk Real Estate Holding. Piotr pełni także funkcje w radach nadzorczych, w tym w spółkach giełdowych. Piotr ukończył Politechnikę Warszawską (mgr inż.) i studia podyplomowe (Executive Studies in Finance) w Szkole Głównej Handlowej i EY. Od 2016 roku posiada tytuł CCIM.