Dobry Hotel zatrudnił nowych dyrektorów

Agnieszka Bucka z branżą hotelową związana jest od 20 lat. Przed rozpoczęciem kariery zawodowej ukończyła Akademię Wychowania Fizycznego w Krakowie na kierunku Turystyka, a po szkoleniu sieciowym we Francji otwierała Hotel Campanile w Krakowie, gdzie pełniła funkcję Dyrektora. Następnie, przez 15 lat pracowała w sieci Qubus Hotel, początkowo jako Dyrektor Hotelu w Katowicach i w Krakowie, a następnie jako Regionalny Dyrektor Operacyjny. W Dobrym Hotelu Agnieszka Bucka objęła stanowisko Dyrektora Operacyjnego dla Regionu Południe i odpowiadać będzie za hotele grupy zlokalizowane w Krakowie, Wrocławiu i Zakopanem.

Nowym Dyrektorem Technicznym w grupie Dobry Hotel został Maciej Barlak. Dotychczas pełnił on m.in. funkcję specjalisty ds. inwestycji, a w skład w jego obowiązków wchodziły: kontraktacja podwykonawców, koordynacja sprzedaży mieszkań i koordynacja budów. Ponadto, obejmował on także stanowisko kierownika projektu w kompleksie Olivia Business Centre, gdzie zajmował się koordynacją realizacji budynków biurowych, prowadzeniem ofertowania i kontraktacją podwykonawców. Maciej Barlak jest także absolwentem Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej. Ukończył również podyplomowe studia Menadżerów Zakupów na SGH.

Restauracja, bar, kawiarnia - szukasz lokalu do wynajęcia lub na sprzedaż? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

W Dobrym Hotelu funkcję Dyrektora Działu Analiz Kosztów i Zaopatrzenia pełni obecnie Kamil Borowiak, który posiada ponad 15-letnie doświadczenie zawodowe w branży gastronomicznej. Podczas dotychczasowej kariery, obejmował on stanowisko Kierownika Restauracji w Compass Group, Dyrektora Gastronomii w poznańskiej firmie KF Catering oraz Managera Regionalnego Ever Group. Do obowiązków Kamila Borowiaka należało m.in. zarządzanie 18 powierzonymi mu restauracjami oraz zapewnienie im funkcjonowania zgodnie ze standardami i procedurami operacyjnymi, przy jednoczesnym utrzymaniu optymalnych kosztów działalności.

Grupa Dobry Hotel zarządza ogólnopolską siecią hoteli i obiektów wypoczynkowych, udostępniając tym samym pobyt w najczęściej odwiedzanych przez turystów obszarach w całym kraju. W skład obiektów zarządzanych przez Dobry Hotel wchodzą: Hotel Arkon Park w Gdańsku, Hotel Różany Gaj oraz Longstay Premium Apartments w Gdyni, sopockie Villa Sedan i Hotel Aqua Sopot, Hotel Dom Zdrojowy w Jastarni, Hotel Mikołajki w Mikołajkach, Hotel Altus Poznań Old Town w Poznaniu, krakowskie Hotel Unicus Kraków Old Town, H15 Palace Hotel i pięciogwiazdkowy Hotel Unicus Palace, hotele Aquarion i Tatrzańska Ostoja w Zakopanem oraz warszawskie hotele Moxy Warsaw Praga i H15 Boutique Hotel.