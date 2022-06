Dominik Chrapek nowym dyrektorem w IGHP

Izba Gospodarcza Hotelarstwa Polskiego 22 czerwca powołała Dominika Chrapka, dyrektora generalnego DoubleTree by Hilton Łódź, na stanowisko dyrektora regionalnego Izby w województwie łódzkim.

Dyrektorzy regionalni IGHP są przedstawicielami organizacji w 15 regionach kraju.

Od 1 marca 2019 roku Dominik Chrapek pełni funkcję dyrektora generalnego DoubleTree by Hilton Łódź.

Dominik Chrapek od 22 czerwca reprezentuje IGHP w regionie łódzkim. Odpowiada m.in. za usprawnienie komunikacji oraz integrację środowiska hotelarzy w Łódzkiem, upowszechnianie wiedzy o działaniach lobbingowych Izby, a także pozyskiwanie nowych członków oraz monitorowanie wydarzeń branżowych w regionie, współpracę z władzami, samorządami i innymi lokalnymi instytucjami, które mają lub mogą mieć wpływ na branżę hotelarską.

– W ostatnich latach hotelarstwo staje przed całkiem nowymi i trudnymi wyzwaniami. Cieszę się z nominacji, bo wiem, że pomoże mi ona mocniej wspierać hotelarzy w regionie łódzkim. Chciałbym też podziękować zarządowi IGHP za zaufanie. Objęcie tej funkcji jest nobilitacją nie tylko dla mnie, ale również dla obiektu, który reprezentuję – mówi Dominik Chrapek, dyrektor regionalny IGHP w woj. łódzkim.

Od 1 marca 2019 roku Dominik Chrapek pełni funkcję dyrektora generalnego DoubleTree by Hilton Łódź. Od grudnia 2018 r. jest także wiceprezesem zarządu spółki Film Hotel, która zarządza obiektem. Do zespołu DoubleTree by Hilton Łódź dołączył na pół roku przed oficjalnym uruchomieniem obiektu, od samego początku organizując pracę działu gastronomii. Od stycznia 2013 r. do końca lutego 2019 r., pełnił funkcję dyrektora gastronomii. Z branżą hotelarską jest związany od ponad 20 lat.

Bezpośrednio przed rozpoczęciem pracy w DoubleTree by Hilton Łódź był związany z Działem Sprzedaży Hoteli Warszawskich „Syrena”. W latach 2010–2012 pracował w Grand Hotel Rzeszów, zajmując stanowisko kierownika gastronomii. W latach 2004–2010 piastował kolejne funkcje w hotelu Polonia Palace w Warszawie, dochodząc ostatecznie do stanowiska zastępcy kierownika gastronomii. Pierwsze kroki w hotelarstwie stawiał w sieci Sheraton, a następnie w Accor Hotels, gdzie w latach 2000–2002 zarządzał recepcją w hotelu Ibis Warszawa Centrum.

– Cieszymy się, że do grona dyrektorów regionalnych IGHP dołączył Dominik. To świetny fachowiec, lubiany hotelarz. Wierzę, że czeka nas pełna wyzwań współpraca i już wkrótce będziemy mogli zaprezentować jej efekty – mówi Marcin Mączyński, sekretarz generalny IGHP.

Dominik Chrapek zastąpił Jolantę Tylus, która funkcję dyrektora regionalnego IGHP w woj. łódzkim pełniła od 2017 roku, czyli od czasu utworzenia stanowiska w strukturach IGHP. – Bardzo dziękujemy Joli za wspaniałe pięć lat współpracy, nieocenione wsparcie i zaangażowanie w działania IGHP na rzecz branży hotelarskiej w regionie – mówi Marcin Mączyński.