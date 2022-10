Dorota Wysokińska-Kuzdra z Colliers, została reprezentantem Europy Środkowo-Wschodniej w realizacji misji Urban Land Institute.

Dorota Wysokińska-Kuzdra, Senior Partner i Dyrektor Działu Corporate Finance & Living Services w Colliers, została mianowana Global Governing Trustee w Urban Land Institute.

Jest to najwyższa rola, jaką może pełnić członek Instytutu.

Przez kolejne cztery lata Dorota będzie reprezentować głos szerokiej i zróżnicowanej grupy członków z regionu Europy Środkowo-Wschodniej w sprawach merytorycznych związanych z realizacją misji Instytutu.

Dorota Wysokińska-Kuzdra posiada ponad 25 lat doświadczenia w obszarze nieruchomości, finansów i bankowości. W 2018 roku dołączyła do Colliers jako szef nowo utworzonego Działu Corporate Finance & Living Services na region Europy Środkowo-Wschodniej, który zbudowała od podstaw. Wraz z zespołem kompleksowo wspiera klientów w zakresie doradztwa strategicznego, pozyskiwania różnych form finansowania dłużnego oraz kapitałowego, a także usług w sektorze living, od analiz i doradztwa, poprzez transakcje, kończąc na wsparciu operacyjnym w ramach zarządzania najmem i sprzedażą. Jako Senior Partner odpowiada także za współtworzenie strategii dla całej grupy kapitałowej.

Przed dołączeniem do Colliers Dorota Wysokińska-Kuzdra pełniła przez 11 lat funkcję starszego partnera w Griffin Real Estate, gdzie odpowiadała za zarządzanie i inwestycje grupy, a także za pierwszy w Polsce fundusz mezzanine. Wcześniej, przez blisko 10 lat zajmowała stanowiska dyrektorskie w Grupie HypoVereinsbank/UniCredit oraz w ich spółkach zależnych, nadzorując bankowość inwestycyjną i zarządczą w zakresie nieruchomości. Dorota jest absolwentką Szkoły Głównej Handlowej, Uniwersytetu w Kolonii oraz Uniwersytetu w Duisburg-Essen w Niemczech.

Dorota Wysokińska-Kuzdra od kilku lat jest także aktywnym członkiem Urban Land Institute i wnosi ogromy wkład w działalność tej najstarszej i największej na świecie sieci zrzeszającej ekspertów w branży nieruchomości, liczącej ponad 45 000 członków. Od 2018 do 2021 r. pełniła funkcję ULI Poland Chair, a obecnie jest członkiem ULI Poland Executive Committee. W 2020 roku dołączyła do ULI Europe Executive Committee na dwuletnią kadencję, aby nadzorować działania Instytutu w całym regionie CEE. Od sierpnia 2022 r. pełni także funkcję Global Governing Trustee w międzynarodowych strukturach ULI.

Jestem zaszczycona tą nominacją i cieszę się, że jako pierwszy Global Governing Trustee wybrany z Europy Środkowo-Wschodniej będę reprezentować cały region na arenie globalnej. To zobowiązanie do jeszcze większego dbania o szerzenie wiedzy nt. zrównoważonego rozwoju nieruchomości w regionie oraz zagadnienia mieszkań dostępnych cenowo tzw. affordable housing, szczególnie w czasie, w którym firmy kładą bardzo duży nacisk na aspekty szeroko pojętego ESG oraz zmniejszania śladu węglowego, a dostępność mieszkań w całej Europie jest wciąż nie w pełni rozwiązanym problemem. Właściwe kształtowanie dzielnic i miast, a także samych budynków, skoncentrowanych na człowieku, przełoży się na większy komfort życia lokalnych społeczności - powiedziała Dorota Wysokińska-Kuzdra.

Do grona Global Governing Trustees ULI na poziomie międzynarodowym dołączyło jeszcze 27 ekspertów branży nieruchomości, w tym pięciu z Europy: Sébastien Chemouny, Head of France, Allianz Real Estate, Paryż, Francja; Amal del Monaco, Senior Managing Director - Head of European Asset Management & Countries, PATRIZIA, Paryż Francja; Alex Jezeph, Senior Development Manager, Transport for London, Londyn, Wielka Brytania; Annette Kroeger, CEO Allianz Real Estate North & Central Europe, Allianz Real Estate, Monachium, Niemcy; Markus Wiedenmann, Dyrektor Zarządzający, CEO, Art-Invest Real Estate Management GmbH, Köln, Niemcy.

