G City Europe wprowadza zmiany w strukturach kierowniczych. Eshel Pesti został dyrektorem zarządzającym, a Or Ackerman dyrektorem finansowym grupy. Ich zadaniem będzie koncentracja na wynikach operacyjnych głównych aktywów firmy w Polsce.

18 sierpnia Eshel Pesti objął stanowisko dyrektora zarządzającego G City Europe.

Eshel, związany ze spółką od 15 lat, wcześniej pełnił rolę dyrektora generalnego rosyjskich operacji biznesowych G City.

Zadaniem nowego dyrektora będzie koncentracja na wynikach operacyjnych i finansowych głównych aktywów firmy.

Or Ackerman objął stanowisko dyrektora finansowego grupy.

Eshel Pesti jest doświadczonym liderem branży retail, który przyczynił się do sukcesu firmy w ostatnich kilkunastu latach. W tym okresie zarządzał rosyjskimi operacjami i w dużej mierze przyczynił się do pomyślnego zbycia rosyjskiego portfela. Jego zadaniem w nowej roli będzie koncentracja na wynikach operacyjnych i finansowych głównych aktywów G City Europe w Polsce oraz na długoterminowym wyjściu z Czech.

Eshel Pesti

Or Ackerman natomiast objął stanowisko dyrektora finansowego grupy. Do tej pory zajmował on stanowisko dyrektora ds. rynków kapitałowych w G City. Jest wykwalifikowanym księgowym CPA, posiada tytuł MBA ze specjalizacją w zarządzaniu finansami, a wcześniej pracował w Ernst and Young.

Or Ackerman

Struktura kierownicza G City Europe ewoluowała, aby dostosować obecną organizację firmy do zmieniającego się modelu biznesowego po programie restrukturyzacji portfela nieruchomości.

Obecnie działalność spółki, której portfel obejmuje 14 nieruchomości o łącznej wartości rynkowej 1,9 mld euro, koncentruje się głównie na nieruchomościach handlowych i mieszkaniach na wynajem, ze szczególnym uwzględnieniem Warszawy.

