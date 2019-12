Dwa hotele - jeden dyrektor

Maciej Naziębłło swoje pierwsze kroki zawodowe stawiał w hotelu ibis Warszawa Stare Miasto, spędził w nim rok, a w 2006 roku otwierał już pierwszy w kraju hotel ibis budget (ówcześnie Etap Hotel) w Częstochowie, był wtedy najmłodszym General Managerem w Polsce. Jego profesjonalizm i zaangażowanie w codzienną pracę zostały docenione, a w ramach nowych zadań przypadło mu otwarcie ibis budget Bronowice, a także prowadzenie ibis oraz ibis budget Stare Miasto na ulicy Pawiej w Krakowie. W kolejnych latach z Pawiej przeniósł się na ulicę Syrokomli i brał aktywny udział w tworzeniu hotelu ibis Kraków Centrum.

Dwa hotele w jednym

Wraz z początkiem lipca został dyrektorem generalnym hotelu Novotel Kraków City West oraz otwieranego przez siebie w 2008 roku ibis Kraków Bronowice. Jest to zespół dwóch hoteli mających w sumie aż 425 pokoi. Novotel jako pojedynczy obiekt w Krakowie to największy hotel w tym mieście i liczy 305 pokoi, a także ma największy ich metraż. Chociaż obiekt powstał w latach 70tych to po remoncie ma nową twarz i jakość, a wyjątkowa przestrzeń pomieszczeń została zachowana. Hotel przeszedł metamorfozę i trudno wskazać w nim ducha lat 70tych.

Novotel Kraków City West znalazł uznanie u rodzin z dziećmi, nie tylko zza granicy, ale także u Polaków. Po zmianie oblicza ilość rodzin pojawiających się w jego wnętrzach wzrosła, a w miesiącach letnich gościło w nim po 3000 dzieci. Jest to niespotykana skala w Grupie oraz wyjątkowy wynik dla hotelu miejskiego.

- Najbardziej zwracam uwagę na to z kim pracuję. To właśnie ludzie są największą i najważniejszą wartością hotelu, remonty są ważne i goście to doceniają, ale żaden, nawet najlepszy produkt hotelowy nie będzie miał duszy i wartości bez oddanego zespołu, który się nim zajmuje, opiekuje i nad nim czuwa. Warto wierzyć w kardy i inwestować w nie swój czas oraz zainteresowanie – mówi Maciej Naziębłło.

W wolnym czasie z przyjemnością pływa, jeździ na rowerze, biega i rok rocznie zdobywa lepsze wyniki w zawodach triathlonowych.