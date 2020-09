Dwóch dyrektorów zarządzających w MVGM

MVGM kontynuuje strategię nakierowaną na zapewnienie najwyższej jakości usług w obszarze zarządzania nieruchomościami oraz stwarzanie optymalnych warunków do rozwoju kompetencji pracowników. Celem MVGM jest rozwój biznesu we wszystkich klasach aktywów. Obecnie firma koncentruje się na wdrażaniu usług zarządzania nieruchomościami mieszkaniowymi w każdym z krajów europejskich, w którym działa, w tym również w Polsce. Pozwoli to jeszcze lepiej reagować na potrzeby klientów, tym bardziej, że MVGM jest organizacją w pełni wyspecjalizowaną w zarządzaniu nieruchomościami, co stanowi jej ważną przewagę konkurencyjną.

Virginie de Baere, która aktualnie zajmuje stanowisko dyrektor zarządzającej MVGM w Polsce, po 20 latach pracy na polskim rynku, wraca do ojczystej Belgii, gdzie obejmie stanowisko dyrektora zarządzającego tamtejszego oddziału MVGM oraz skąd będzie odpowiedzialna za ekspansję MVGM na francuskim rynku. Za polski biznes będą odpowiedzialni Agnieszka Nowak oraz Łukasz Mazurczak, którzy będą łączyć nową funkcję z dotychczasowymi stanowiskami w polskich strukturach MVGM. Aktualnie kierują oni odpowiednio – zespołem ds. zarządzania obiektami handlowymi oraz nieruchomościami biurowymi i magazynowo-logistycznymi.

Dwóch dyrektorów zarządzających i wspólny cel

Strategicznym celem dla co-liderów MVGM w Polsce, obok rozwoju biznesu i relacji z polskimi klientami, będzie przygotowanie firmy do ekspansji i rozwoju w segmencie nieruchomości mieszkaniowych. Firma będzie też koncentrować się na rozbudowie swojego polskiego zespołu, co jest związane z rozszerzeniem portfolio MVGM o ten typ procesów. MVGM to innowacyjna organizacja inwestująca w technologie zwiększające wydajność i dokładność usług. W związku z tym już wkrótce Polska otrzyma dostęp do dodatkowych narzędzi biznesowych, takich jak wirtualne dashboardy służące do wizualizacji danych nieruchomości, które będą stanowić dodatkową usługę dla klientów.

