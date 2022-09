Dwoje fachowców dołącza do Prologis

Kamila Pruk-Piotrowska swoją karierę rozpoczęła jako doradca w King Sturge (obecnie JLL) i Cushman & Wakefield. Następnie przez 9 lat w Prologis odpowiadała za leasing & capital deployment. Ostatnio jako Dyrektor ds. Rozwoju w 7R odpowiadała za wyszukiwanie nowych lokalizacji, pozyskiwanie, pre-development, rozwój i przygotowanie transakcji.

Jako Capital Deployment Director w Prologis będzie odpowiadać za realizację polityki zarządzania gruntami i ekspansję firmy w tym obszarze. Kamila jest absolwentką Uniwersytetu Łódzkiego i Politechniki Warszawskiej.

Karol Kondrat, obejmując stanowisko Land Development Manager, będzie odpowiadał za wyszukiwanie, analizę i zakup terenów inwestycyjnych na terenie Polski. Identyfikację możliwości rozwoju firmy na rynku nieruchomości magazynowych i realizację strategii firmy w zakresie gospodarowania gruntami. Wcześniej związany był między innymi z MLP Group i 7R, gdzie również odpowiadał za rozwój biznesu i pozyskiwanie nowych terenów inwestycyjnych. W branży nieruchomości komercyjnych pracuje od 2012 roku. Karol jest absolwentem Politechniki Lubelskiej.

Największym kapitałem Prologis są ludzie i ich zaufanie. Ta myśl przyświeca nam zarówno w kontaktach z klientami, jak i pracownikami. Dlatego dołączenie do zespołu Prologis kolejnych doświadczonych fachowców to dla nas nie tylko radość, ale i pewność, że to miejsce, w którym będą mogli rozwinąć swój ogromny potencjał – powiedział Paweł Sapek, Senior Vice President and Regional Head for Central Europe.