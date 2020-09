Dział inwestycyjny Griffin Real Estate z nowym ekspertem

Do zespołu Griffin Real Estate dołączył Damian Osiak, specjalista w zakresie finansów, obejmując stanowisko Associate Investment. Nowy ekspert odpowiada za rozwój platformy European Logistics Investment (ELI). W zakresie jego kluczowych kompetencji są również kwestie związane z relacjami z inwestorami oraz pozyskiwaniem finansowania dłużnego.

Damian Osiak specjalizuje się w dziedzinie finansów korporacyjnych, modelowania finansowego oraz inwestycji, ze szczególnym uwzględnieniem obszaru nieruchomości. Przed dołączeniem do Griffin Real Estate był związany z działem finansów korporacyjnych globalnej firmy doradczej PwC. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywał także w Cromwell Property Group, spółce notowanej na giełdzie w Australii, gdzie przeprowadzał transakcje w regionie CEE. Damian Osiak jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej oraz programu CEMS MIM. Jego kwalifikacje zawodowe w zakresie finansów potwierdza również międzynarodowy certyfikat ACCA.

- Damian Osiak, dołączając do Griffin Real Estate, wnosi szerokie doświadczenie w zakresie inwestycji i specjalistyczną wiedzę dotyczącą obszaru nieruchomości, co niewątpliwie przyczyni się do umocnienia konkurencyjności naszej firmy, a w szczególności platformy inwestycyjnej European Logistics Investment, która w ostatnim czasie bardzo szybko się rozwija. Powiększenie zespołu o kolejnego specjalistę z pewnością zaowocuje dalszym dynamicznym wzrostem ELI – powiedział Nebil Senman, Managing Partner w Griffin Real Estate.

Jako Associate Investment, Damian Osiak odpowiada przede wszystkim za rozwój European Logistics Investment – platformy inwestycyjnej, której współwłaścicielem i zarządcą jest Griffin Real Estate. Portfel ELI składa się z 16 parków logistycznych o całkowitej powierzchni blisko 500 tys. mkw. zlokalizowanych w najbardziej strategicznych regionach logistycznych w Polsce. W I połowie 2020 roku ELI pozyskała nowych najemców dla powierzchni prawie 135 000 mkw., zawierając m.in. długoterminowe umowy na 7-15 lat, jak również przedłużyła umowy najmu na ponad 30 000 mkw. W najbliższych latach firma planuje dalszy rozwój portfela, aby stać się wiodącą polską platformą logistyczną.