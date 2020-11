Dział Leasingu CPI większy i z nowym dyrektorem

Agnieszka Ciupak – dotychczasowy Dyrektor Działu Leasingu Biurowego, w wyniku awansu, pokieruje całym Działem Leasingu CPIPG i odpowiadać będzie za komercjalizację zarówno obiektów biurowych, jak i handlowych.

Aktualnie portfel biurowy CPIPG to 14 budynków o łącznej wartości 315 000 mkw., co czyni Grupę liderem w Warszawie pod względem posiadanego GLA. Portfolio CPIPG obejmuje także 8 obiektów handlowych, w tym 2 centra handlowe – „Ogrody” w Elblągu i „Orkana” w Lublinie oraz 6 parków handlowych „City Market”, zlokalizowanych w 5 miastach regionalnych w Polsce. Łączna wartość posiadanych obiektów handlowych to 67 000 mkw.

„Zróżnicowane portfolio powierzchni biurowych należących do CPIPG pozwala na dopasowanie się do potrzeb zarówno dużych, jak i mniejszych firm. Aktualni oraz nowi najemcy doceniają również lokalizacje biurowców i standardy zarządzania. W obrębie portfela retailowego CPIPG znajdują się powierzchnie handlowe w biurowcach, centra i parki handlowe. Charakteryzują je bardzo dobre lokalizacje oraz duży zasięg oddziaływania. Zarządzanie obydwoma działami, wraz z obecnymi oraz nowymi specjalistami jeszcze bardziej zintensyfikuje nasze działania komercjalizacyjne.” – komentuje Agnieszka Ciupak, Head of Leasing, CPIPG Polska.

Do zespołu dołączyło również 2 specjalistów, którzy bezpośrednio będą raportować do Dyrektora Działu Leasingu.

Zespołem Leasing Retail pokieruje Milena Wasilewska – Director of Retail Leasing w CPIPG odpowiadać będzie za wynajem powierzchni handlowej w obiektach należących i zarządzanych przez CPIPG – biurowcach, centrach i parkach handlowych. Posiada 14-letnie doświadczenie w branży nieruchomościowej, zdobyte m.in. w HB Reavis (przy projektach takich jak Varso Place i Forest), Fenix Group, Emmerson Realty czy Knight Frank. Ukończyła Politechnikę Warszawską oraz studia podyplomowe w zakresie wyceny nieruchomości i zarządzania nieruchomościami. Posiada licencję pośrednika w obrocie nieruchomościami.

Do zespołu Leasing Office dołączył Adam Bechciński – Senior Leasing Manager. Posiada ponad 13-letnie doświadczenie zawodowe, zdobyte w takich firmach jak REINO Partners, JLL, EY. Ukończył SGH na kierunku finanse i bankowość. Będzie odpowiedzialny za procesy leasingowe w Warsaw Financial Center, Green Corner i Atrium Plaza. Będzie bezpośrednio raportować do Agnieszki Ciupak – Head of Leasing.