Katarzyna Arczyńska-Karpowicz oraz Aneta Kusak dołączyły do zespołu leasingu handlowego w Cream Property Advisors.

Do działu leasingu nieruchomości handlowych w CREAM Property Advisors dołączyły dwie nowe osoby – Aneta Kusak oraz Katarzyna Arczyńska-Karpowicz.

Wzmocnienia kadrowe jest związane z dynamicznym rozwojem firmy i pozyskaniem nowych kontraktów rynkowych.

Aneta Kusak objęła stanowisko leasing managera i będzie wynajmować takie obiekty, jak: Echo Pabianice, Galeria Indomo w Lubinie, Galeria Jeziorak w Iławie, Galeria Awangarda w Bartoszycach. Będzie też wspierać leasing parku handlowego Aniołów Park w Częstochowie.

Aneta Kusak. Fot. Mat. pras.

Aneta Kusak posiada wieloletnie doświadczenie w pozyskiwaniu najemców dla nowo otwieranych centrów handlowych oraz w ulepszeniu oferty istniejących obiektów. Przez ostanie ponad pięć lat pracowała w firmie GTC SA, zajmując się najmem w warszawskiej Galerii Północnej. Doświadczenie zdobywała również w INGKA Centres Polska, opiekując się leasingowo warszawskim Wola Parkiem i pozostałymi centrami handlowymi należącymi do tej grupy.

Nowym członkiem zespołu, kierowanego przez Michała Małeckiego, została również Katarzyna Arczyńska-Karpowicz, która pełni funkcję leasing managera. Katarzyna rozpoczynała karierę w branży nieruchomości handlowych w firmie Mayland podczas budowy CH Riviera w Gdyni, następnie przez osiem lat pracowała w międzynarodowej firmie doradczej, komercjalizując m.in. Galerię Szperk w Gdyni, Sopot Centrum, PH Tatary w Lublinie. Ostatnie dwa lata była koordynatorem działu komercjalizacji w firmie deweloperskiej RWS Investment Group przy takich obiektach, jak m.in.: PH Rental Park i PH Zaspa w Gdańsku, PH Unruga i CH Parkova w Gdyni, PH w Lubawie, Barczewie, Dobrym Mieście, Dywitach, Giżycku i Olsztynie, PH Nowe Babice pod Warszawą, Melia Park w Ostrowi Mazowieckiej oraz PH Niemodlin.

Katarzyna Arczyńska-Karpowicz. Fot. Mat. pras.

W Cream Property Advisors Katarzyna będzie odpowiedzialna m.in. za wynajem Galerii Askana w Gorzowie Wielkopolskim, Galerii Świdnickiej w Świdnicy, lokali w obiektach Aldi w Sopocie i Gorzowie Wielkopolskim, przebudowywanego budynku przy dworcu PKS w Radomiu oraz parku handlowego przy ul. Wolności w Słupsku.

Nasz dział wzmacniają dwie świetne ekspertki – dzięki temu przyspieszymy rozwój i zwiększymy możliwości w zakresie wynajmu jeszcze większej liczby nieruchomości handlowych. Nasz zespół cieszy się uznaniem w branży dzięki dużemu zaangażowaniu i skuteczności działań. Wyrazem tego jest chociażby nominacja do nagród Eurobuild Awards w kategorii Retail Agency Team of the Year – mówi Michał Małecki, dyrektor działu leasingu handlowego w CREAM Property Advisors.





