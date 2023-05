W maju 2023 r. mija dokładnie rok od czasu otwarcia przez AXI IMMO nowej linii biznesowej Wycen i Doradztwa. W tym czasie rzeczoznawcy firmy wycenili kilkadziesiąt nieruchomości z różnych sektorów o wartości prawie 1,5 mld euro.

Rzeczoznawcy AXI Immo wycenili prawie 1,5 mld EUR w rok.

Zespół Działu Wycen i Doradztwa AXI Immo liczy siedem osób, w tym czworo ekspertów z wieloletnim doświadczeniem i międzynarodowymi certyfikatami.

Dołączenie Grzegorza Chmielaka do AXI Immo w maju 2022 r. otworzyło nowy rozdział w historii firmy.

Dzięki dołączeniu Grzegorza Chmielaka do Axi Immo, firma zyskała eksperta z międzynarodowym, ponad 25-letnim doświadczeniem z sektora Wycen i Doradztwa, a także znacząco wzmocniła linię biznesową poświęconą, Rynkom Kapitałowym.

Jednym z pierwszych transferów do działu Wycen było zatrudnienie Joanny Walczyńskiej na stanowisko Dyrektora. W tym czasie liczebność rzeczoznawców w AXI IMMO rosła, zatrzymując się na czterech doświadczonych ekspertach, którzy członkami stowarzyszeń branżowych i posiadają międzynarodowe certyfikaty HypZert, RICS i CCIM.

Nieustanie poszukujemy nowych osób, które chcą rozwijać zakres swoich kompetencji. Operacyjnie już dziś zbudowaliśmy zespół ekspertów, który umożliwia nam przygotowanie na czas i zgodnie z przyjętymi standardami wyceny różnych klas aktywów. Cały czas dbamy o wysoki poziom merytoryczny i jakość oferowanych usług. W niespełna rok przygotowaliśmy operaty szacunkowe dla rodzimych i międzynarodowych firm na prawie 1,5 mld EUR - wyjaśnia Joanna Walczyńska, Dyrektor w Dziale Wycen i Doradztwa, AXI IMMO.

Dział Wycen i Doradztwa oferuje kompleksowe usługi związane z przygotowywaniem raportów i analiz obejmujących różne klasy aktywów na rynku nieruchomości. Wśród proponowanych usług znajdują się m.in. przygotowanie raportów i operatów szacunkowych z wyceny nieruchomości, analiza opłacalności inwestycji, przegląd i analiza portfeli nieruchomości i raportowanie finansowe, wyceny środków trwałych. Wśród Klientów Działu znajdują się zarówno lokalne firmy i duże międzynarodowe korporacje, banki, fundusze o zasięgu międzynarodowym oraz lokalne, jak i prywatni inwestorzy.

- Cieszymy się z faktu, że liczba naszych klientów stale rośnie, dzięki nim budujemy markę silnej lokalnej agencji doradczej, współpracującej na zasadzie aliansu z podobnymi agencjami i firmami doradczymi na rynku europejskim, co pozwala nam łączyć lokalną znajomość rynku i międzynarodowe relacje - przekonuje Grzegorz Chmielak, Head of Capital Markets and Valuation, AXI IMMO.

Restauracja, bar, kawiarnia - szukasz lokalu do wynajęcia lub na sprzedaż? Zobacz oferty na PropertyStock.pl