Edyta Ledzion zadba o wdrażanie koncepcji Design x Build w Tétris

Do polskiego oddziału Tétris dołączyła Edyta Ledzion i objęła stanowisko Associate Director for Office Corporate Clients. Będzie współpracować z klientami w regionie EMEA budując i rozwijając relacje oraz śledząc nowe możliwości biznesowe.

Jednym z kluczowych jej celów będzie rozpowszechnienie wiedzy dotyczącej możliwości zespołu Tétris w zakresie kompleksowego projektowania oraz realizacji i wdrażanie u klientów koncepcji Design x Build.

Tétris to wiodąca firma fit-out, należąca do grupy JLL. W Polsce działa od 2015 r.

Dla klientów z branży biurowej firma realizuje najwięcej projektów i chce się dalej rozwijać w tym obszarze.

W 2020 r. Tétris w ramach nowych struktur powołał Centrum Regionalne HUB CEE, nadzór nad którym powierzył polskim managerom: Pawłowi Brodzikowi oraz Rajmundowi Węgrzynkowi – krok ten pozawala na wzmacnianie synergii na rynkach regionu i budowanie wartości dodanej dla klientów działających międzynarodowo.

Edyta Ledzion ma ponad 18-letnie doświadczenie na rynku nieruchomości, gdzie odpowiadała za zarządzanie projektami i ryzykiem, pracując dla takich firm jak CBRE, CAIMMO i Golub Polska. Współpracowała z międzynarodowymi klientami, z sukcesem realizując projekty w całej centralnej Polsce dla najemców i wynajmujących, głównie w sektorze biurowym.

Edyta Ledzion

- Rynek nieruchomości biurowych w ostatnich dwóch latach pandemii przechodzi przyśpieszoną transformację. A wiele zmian jeszcze przed nim. Pewna doza niepewności czy też nowe realia rynkowe sprawiają, że obecnie wielu klientów, którzy się do nas zwracają, nie ma doprecyzowanych potrzeb. W konsekwencji nasza rola doradcza zwiększyła się – mamy szersze spojrzenie na dynamicznie zmieniające się trendy i potrafimy dopasować je do charakteru danej organizacji. Poza tym w dobie szybko zmieniającej się rzeczywistości klientom zależy na dużym poczuciu bezpieczeństwa, a to możemy im zapewnić poprzez odpowiednie zarządzanie projektem w systemie Design x Build. Wierzę, że pojawienie się Edyty w strukturach Tétris przyczyni się do mocniejszej komunikacji naszych szerokich kompetencji wśród obecnych i przyszłych klientów z sektora biurowego w całym regionie EMEA - Rajmund Węgrzynek, dyrektor zarządzający Tétris w Polsce i CEE.