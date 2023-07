Edyta Niedoba objęła stanowisko Revenue Managera firmy Leonardo Hotels. Od niedawna zarządza poziomem cen, wskaźnikami obłożenia, podaży i popytu obiektów tej sieci na rynku polskim.

Leonardo Hotels posiada w Polsce hotele działające pod marką NYX Hotels, Leonardo Royal oraz Leonardo Boutique.

Są zlokalizowane w Warszawie i w Krakowie.

Od maja maksymalizacją ich przychodów oraz umacnianiem pozycji na rynku zajmuje się manager z dwudziestoletnim doświadczeniem w hotelarstwie – Edyta Niedoba.

Jak sama mówi Edyta Niedoba – „cieszę się, że dołączyłam do firmy w kluczowym dla jej rozwoju momencie, w czasie gdy tak wiele dzieje się w zakresie umacniania jej struktur, procesów operacyjnych i gdy każdy z jej pracowników ma duże szanse na rozwój”.

Edyta Niedoba. Fot. Mat. pras.

W Leonardo Hotels bardzo poważnie podchodzimy do rozwoju Polski jako nowego regionu sieci. Zarządzanie ceną i maksymalizacja przychodów daje nam bardziej przejrzysty obraz rynku, przede wszystkim pod kątem podejmowania decyzji o nowych inwestycjach. Edyta Niedoba gwarantuje nam efektywność działań w tym zakresie, a jej imponujące doświadczenie, doskonałe zrozumienie trendów oraz zamiłowanie do cyfr przekłada się na jeszcze lepszą rentowność naszych hoteli – mówi Paulina Kołodziejczyk, Multi Property Manager Leonardo Hotels w Polsce. - Bardzo się cieszę, że zdecydowała się dołączyć do struktur Leonardo Hotels. To osoba, której na tym stanowisku w pełni mogę zaufać – dodaje.

Edyta Niedoba to wyśmienity strateg, analityk rynku i prawdziwy ścisły umysł w hotelarstwie. Hotelarskie doświadczenie i wiedzę zdobywała w Radisson Hotels, HRS Group, a także jako Partner w firmie Z-Factor. Jej atutem jest niezawodna intuicja i zamiłowanie do danych. W pracy najbardziej ceni sobie mierzalność efektów, ocenianą na podstawie wyników poszczególnych obiektów. Uważa, że „aktualnie najważniejszą cechą revenue managera jest elastyczność. Od kilku lat rynek hotelarski nieustannie się zmienia i trudno liczyć na powtarzalność jakichkolwiek schematów”. Jednocześnie jej zdaniem: „revenue management nie jest dziełem jednej osoby – to praca zespołowa. Ja określam strategię i daję wytyczne do jej realizacji, ale to praca powiązana bardzo ściśle z działem sprzedaży, recepcji, marketingiem i każdym innym. Każdy pracownik hotelu ma realny wpływ na wyniki finansowe”.

Cel swoich najbliższych działań Edyta Niedoba określa jako zwiększenie przez Leonardo Hotels udziałów w rynku, przedstawienie jej obiektów grupom docelowym jako atrakcyjnych, wartych odwiedzenia ze względu na ciekawą, zróżnicowaną ofertę, a także zbudowanie dla nich solidnych podstaw do dalszego wzrostu.

