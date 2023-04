Konkurs EEC Startup Challenge wyróżnił kreatywne, progresywne spółki i ich liderów. Ideą konkursu jest łączenie kreatorów innowacyjnych pomysłów z tymi, którzy poszukują inspiracji i nowych możliwości inwestowania.

Spośród 213. zgłoszonych projektów jury wytypowało grupę 15. finalistów.

Wszyscy laureaci otrzymali zaproszenie do OVHcloud Startup Program, dzięki któremu mogą uzyskać do 100 000 euro bezzwrotnego grantu do wykorzystania na rozwój swojego projektu, konsultacje techniczne oraz wsparcie w rozwoju biznesu.

- Dotychczas szansę na rozwój dzięki konkursowi otrzymało 39 startupów. Dzisiaj dołącza do nich kolejnych 5. Już po raz ósmy dajemy możliwość uzyskania wsparcia światowych ekspertów, dostępu do wartościowego mentoringu i prezentacji swoich pomysłów przed uczestnikami największej imprezy biznesowej Europy Centralnej. A wszystko to dla nowatorskich projektów młodych firm, które mają szansę odbić się szerokim echem w naszej rzeczywistości gospodarczej – mówił Wojciech Kuśpik, prezes Grupy PTWP, pomysłodawca i organizator kongresu.

– W tym roku po raz 15. spotykamy się w Katowicach podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego. Od 2016 roku, czyli po raz 8. podczas Kongresu budujemy most łączący przedstawicieli dojrzałego biznesu z młodą, kreatywną sceną startupową – mówiła podczas gali Karolina Markowska, dziennikarka portali wnp.pl, portalsporzywczy.pl i pulsHR.pl.

Laureaci EEC Startup Challenge 2023

Ostatecznie wyłoniono po jednym zwycięzcy w pięciu kategoriach – każdy z nich otrzymał tytuł Startup Challenge Winner i będzie mógł skorzystać z możliwości kampanii promocyjnej w mediach branżowych Grupy PTWP.

W kategorii Environment zwyciężył startup Biostra, a nagrodę odebrał Marcin Motyka, współzałożyciel i prezes. Jury doceniło mocny zespół, ciekawą koncepcję na przetwarzanie odpadów oraz fakt, że startup jest już po pierwszej rundzie inwestycyjnej. Projekt rozwiązuje istotne problemy środowiskowe.

W kategorii Modern Economy zwyciężył startup Parkcash, a nagrodę odebrał prezes, Piotr Nizio. Wyróżniony projekt to zdaniem jury rozwiązanie stosunkowo łatwe do implementacji, skierowane do szerokiego grona odbiorców. Jury zauważyło, że projekt z łatwością znajdzie zastosowanie w nowoczesnej gospodarce.

W kategorii Business Processes zwyciężył startup Zonifero, a nagrodę odebrał prezes Jacek Ratajczak. Zdaniem jury to dojrzałe, kompleksowe rozwiązanie, które wyróżniają technologia, wiedza i kompetencje zespołu oraz łatwa skalowalność projektu.

W kategorii Client&Lifestyle zwyciężył startup Magly, a nagrodę odebrał prezes Filip Jakub Budny. Jury podkreśliło istotę problemu, który rozwiązuje projekt. Ich zdaniem koncepcja i wizja są dobrze przygotowane, a sama prezentacja projektu była bardzo przejrzysta i klarowna.

Dodatkowo zwycięzca kategorii Client&Lifestyle został nagrodzony wyjazdem na największe na świecie wydarzenie startupowe – Expand North Star w Dubaju. Dzięki temu zyskał możliwość wzięcia udziału w konkursie Supernova Challenge, dostęp do sesji mentoringowych oraz networkingu umożliwiającego spotkania z inwestorami i przedsiębiorcami.

W kategorii Health&Biotechnology zwyciężył startup Diagendo, a nagrodę odebrał wiceprezes Kamil Konon. Jury podkreśliło, że projekt odpowiada na realne potrzeby w diagnostyce chorób i jest już po pierwszych, bardzo obiecujących wynikach badań klinicznych.

Dodatkowo Hydropolis został uhonorowany tytułem finalisty programu Incredibles – przedsięwzięcia mentoringowo-edukacyjnego dla najbardziej innowacyjnych polskich startupów.

Gala EEC Startup Challange 2023

Finał konkursu EEC Startup Challenge 2023 odbył się 25 kwietnia br., podczas gali wieńczącej drugi dzień XV Europejskiego Kongresu Gospodarczego.

O katowickim kongresie

Europejski Kongres Gospodarczy (European Economic Congress – EEC) w Katowicach to trzydniowy cykl debat, spotkań i wydarzeń towarzyszących z udziałem gości z Polski, Europy, świata, wśród których wymienić można: unijnych komisarzy, premierów i przedstawicieli rządów państw europejskich, prezesów największych firm, naukowców i praktyków, decydentów mających realny wpływ na życie gospodarcze i społeczne.

W opiniotwórczym gronie, w formie otwartej debaty publicznej, prowadzone są rozmowy o kwestiach najistotniejszych dla rozwoju Europy.

Organizatorem Europejskiego Kongresu Gospodarczego, od pierwszej edycji w 2009 roku, jest Grupa PTWP.

