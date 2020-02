Ekspertka C&W z prestiżowym tytułem

CFA Institute przyznała Aleksandrze Słowińskiej, ekspertce Cushman & Wakefield, tytuł Chartered Financial Analyst.

Tytuł CFA, potwierdza kompetencje w zakresie przeprowadzania analiz finansowych. Aby go uzyskać należy pomyślnie zdać egzaminy na trzech kolejnych poziomach. Kandydat do uzyskania prestiżowej desygnacji musi posiadać czteroletnie doświadczenie zawodowe oraz co najmniej tytuł licencjata/inżyniera (dopuszczalne jest również studiowanie na ostatnim roku studiów I stopnia).

Aleksandra Słowińska dołączyła do Cushman & Wakefield w lipcu 2019 roku, zajmując stanowisko konsultanta w dziale rynków kapitałowych. Doświadczenie w branży nieruchomości zdobywała w firmie Jones Lang LaSalle, gdzie odpowiadała m.in. za komercyjne due diligence nieruchomości, analizy rynkowe, oraz przygotowywanie memorandów inwestycyjnych. W swojej dotychczasowej karierze zawodowej współpracowała z takimi firmami jak Greenberg Traurig, Norton Rose Fulbright czy Korn Ferry Hay Group. Aleksandra uzyskała tytuł magistra na kierunkach: Prawo na Uniwersytecie Warszawskim oraz Finanse i rachunkowość w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Tytuł CFA przyznawany jest od niemal sześćdziesięciu lat – pierwszy egzamin miał miejsce w USA i odbył się w 1963 (przystąpiło do niego 278 mężczyzn i 6 kobiet). Obecnie Instytut liczy 160 tys. członków, spośród których 140 tys. posiada tytuł CFA.