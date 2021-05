Ekspertka PRS dyrektorem operacyjnym Zeitgeist Asset Management

Maria Dąbrowska dołączyła do zespołu Zeitgeist Asset Management wzmacniając kompetencje firmy w zakresie komercjalizacji mieszkań na wynajem. W roli dyrektora operacyjnego objęła pieczę nad projektami najmu instytucjonalnego, realizowanymi w nowatorskim koncepcie biznesowym pod marką Home by Zeitgeist.

Jako ekspert PRS (eng. private rental sector), kierować będzie procesem dopasowywania inwestycji do potrzeb zdefiniowanych klientów, a następnie budować strategię wynajmu. Celem jej działań będzie skuteczne i długoterminowe obłożenie obiektów mieszkaniowych Zeitgeist.

- Pod zarządem Marii Dąbrowskiej znajdzie się część biznesu, od której zależy sukces naszej marki na polskim rynku w długiej perspektywie – mówi Peter Noack, CEO Zeitgeist Asset Management. - Jesteśmy dumni, mogąc rozpocząć współpracę z tej klasy ekspertem. Doświadczony zespół, wyjątkowi ludzie i ich koncepty, są naszym najcenniejszym zasobem.

Przez ostanie lata Maria Dąbrowska, jako wiceprezes zarządu Mzuri, kierowała obszarem najmu, obejmującym 6500 mieszkań. Jej specjalnością było tworzenie nowych usług i partnerstw, zwiększających konkurencyjność przedsiębiorstwa. Od początku kariery związana była z dużymi projektami międzynarodowymi oraz rozwojem narzędzi IT na rzecz usprawnienia działalności operacyjnej. W latach 2014-2017 prowadziła dla funduszu private equity Bridgepoint proces przekształcania firmy Dr Gerard wedle wizji inwestora, pełniąc funkcję CSO, koordynatora sprawozdawczości pozafinansowej oraz stratega rozwoju rynkowego. Wcześniej związana była m.in. z Deloitte oraz IMS Consulting. Jest absolwentką stosunków międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego oraz ekonomii integracji europejskiej w London School of Economics and Political Science.

- Klienci zupełnie inaczej podchodzą do wyboru mieszkania w zależności od tego, czy chcą je kupić czy wynajmować. Uchwycenie tego trudno uchwytnego jest Świętym Graalem skutecznej strategii na rynku mieszkaniowym. Dlatego tak ważna jest sprecyzowana analiza potrzeb najemcy już na etapie wstępnych koncepcji budynków PRS – mówi Maria Dąbrowska. - To dla mnie wspaniałe wyzwanie, móc współtworzyć tożsamość Zeitgeist na polskim rynku. Szczególne plany wiążemy z budową specyficznej formy najmu instytucjonalnego, odmiennej od dotychczasowych ofert dużych graczy. Mam nadzieję już w najbliższych miesiącach będziemy mogli zdradzić zarys nowego podejścia firmy - dodaje.

Celem Zeitgeist na ten rok jest rozwój marki Home by Zeitgeist, która obejmuje długoterminowy najem mieszkań. Osią tego konceptu jest obsługa klientów za pośrednictwem nowoczesnej platformy online, która służy nie tylko do rezerwacji lokalu, ale również obsługuje wszystkie formalności związane z najmem, jak umawianie wizyt na miejscu, podpisywanie umów, a następnie rejestrację płatności oraz bieżące wsparcie. System zapewnia najemcom całodobową infolinię. Platforma Home by Zeitgeist działa już w Czechach, a w Polsce zaoferuje wkrótce mieszkania na nowym osiedlu „Czyżewskiego” w Gdańsku oraz w kamienicy przy ul. Wrzesińskiej 2 na warszawskiej Pradze.