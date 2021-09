Eobuwie z nowym prezesem

Damian Zapłata został powołany do rady nadzorczej eobuwie.pl 31 sierpnia 2021 r. i jednocześnie oddelegowany do pełnienia funkcji prezesa eobuwie.pl, z dniem 1 września 2021.

- Damian jest bardzo doświadczonym managerem, w ostatnich latach z sukcesem zarządzającym największymi firmami technologicznymi e-commerce w Polsce. Jesteśmy przekonani, że wzmocni eobuwie.pl zarówno w obszarze zarządzania, wdrożenia kolejnych projektów strategicznych i ambitnego planu wzrostu za granicą - mówi Dariusz Miłek, przewodniczący rady nadzorczej eobuwie.pl.

Damian Zapłata jest absolwentem Europa Universitaet Viadrina w Niemczech. Ukończył również studia MBA na uczelni Insead we Francji i Singapurze. Swoją karierę zawodową budował m.in. jako członek zarządu Allegro.pl i prezes firmy First Data Polska, do której należy marka Polcard.

