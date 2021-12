Eurocash: Luis Amaral opuszcza fotel prezesa. Zastąpi go Paweł Surówka

Przejście Luisa Amarala do rady nadzorczej Eurocash odbędzie się dwuetapowo. Z początkiem 2022 r. zmieni stanowisko z prezesa zarządu na członka zarządu. Następnie zamierza zrezygnować z pełnienia funkcji w zarządzie spółki, aby docelowo objąć funkcję przewodniczącego rady nadzorczej.

Przejście do rady nadzorczej

– To był dla mnie olbrzymi zaszczyt być prezesem Eurocash, pracując na rzecz rozwoju handlu niezależnego w Polsce i przede wszystkim wspierając naszych klientów, którzy są najtwardszymi i najlepszymi przedsiębiorcami, których miałem przyjemność poznać. Zamierzam wkrótce przejść do rady nadzorczej, skąd będę gwarantem misji wspierania niezależnych przedsiębiorców polskiego handlu, która zawsze będzie obsesją naszej firmy. Jestem przekonany, ze mój następca Paweł Surówka posiada kompetencje i doświadczenie, aby poprowadzić zarząd i całą grupę Eurocash do realizacji jeszcze ambitniejszych wyzwań. Pracownikom firmy chciałbym powiedzieć, że zawsze będą częścią mojej rodziny i mam ich wszystkich w swoim sercu – powiedział Luis Amaral, dotychczasowy prezes Eurocash.

Paweł Surówka podkreślił, że Eurocash jako jeden z największych polskich pracodawców i jedna z największych spółek pod względem obrotu oraz wiodąca platforma, na której opiera się niezależny handel w Polsce, posiada ogromne możliwości i jeszcze większy potencjał.

- Jest to wielka odpowiedzialność wkraczać w rolę prezesa po osobie, która stworzyła tę spółkę od podstaw. Liczę jednak na to, że w gronie zarządu, przy czynnym wsparciu Luisa Amarala, rady nadzorczej oraz wszystkich pracowników zrealizujemy ogromny potencjał, który tkwi w Grupie Eurocash i będziemy kontynuować jej niebywałą historię sukcesu mówi Paweł Surówka, nowo powołany prezes Eurocash.