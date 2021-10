Ewelina Kałużna wraca do Business Link

Dostosowując się do obecnych realiów, spółka biurowa Skanska wprowadziła do oferty usługę doradztwa strategicznego dla swoich klientów – Strategic Workplace Advisory. Jest to kolejny etap realizacji strategii tworzenia powierzchni biurowej odpowiadającej na przyszłe potrzeby najemców, a przede wszystkim oferującej elastyczne rozwiązania.

Poza byciem deweloperem biurowym, Skanska będzie teraz również świadczyła usługi doradcze dla swoich klientów w zakresie zarządzania miejscami pracy. Dostosowanie ich do nowych realiów jest możliwe między innymi dzięki stworzeniu i wdrażaniu koncepcji Flexible Workplace. Oferta ta łączy tradycyjne podejście do wynajmu długoterminowego z elastycznym najmem oferowanym przez Business Link. Nowy dział będzie odpowiedzialny również za konsultacje w ramach procesu dostosowania budynków biurowych do oferty core & flex.

Zmiany w zarządzie Business Link

– Nowa rola Eweliny to połączenie jej ponad 15-letniego doświadczenia w budowaniu relacji z klientami i perspektywy Business Link z aktualnym zapotrzebowaniem na dalszy rozwój naszej obecnej oferty core & flex. Bardzo się cieszę, że Ewelina wróciła do nas ze świeżym spojrzeniem na aktualną sytuację i potrzeby rynku – komentuje Arkadiusz Rudzki, wiceprezes ds. sprzedaży i najmu w spółce biurowej Skanska w regionie CEE.

Funkcję dyrektor zarządzającej w Business Link Ewelina Kałużna objęła już w listopadzie 2019 roku, a w czasie jej nieobecności zastępował ją Maciej K. Król. Ewelina Kałużna posiada wieloletnie doświadczenie w sektorze nieruchomości. W przeszłości przez ponad dekadę pracowała dla międzynarodowych firm doradczych: JLL oraz Colliers International, a blisko sześć lat pełniła rolę dyrektor ds. leasingu i zarządzania aktywami w spółce biurowej Skanska w Polsce.

– Przejmuję Business Link jako perfekcyjnie funkcjonującą organizację, idealnie dostosowaną do obecnych potrzeb rynku. Mam pewność, że bez względu na krajobraz biznesowy, przyszłość należy do miksu biurowego, który stanowią biura tradycyjne i przestrzenie elastyczne. Łącząc stanowiska w Business Link i w spółce biurowej Skanska będę miała niepowtarzalną okazję, by współtworzyć optymalną strategię dla rozwoju organizacji. Zmiany w zarządzie spółki to także kolejny bardzo ważny krok w kierunku dalszej integracji Business Link w ramach struktury Grupy Skanska. Pandemia jeszcze mocniej potwierdziła słuszność dotychczasowej strategii, opartej o bardzo bliską współpracę obu firm. W wyniku zmieniających się potrzeb rynku na znaczeniu szczególnie zyskały przestrzenie typu flex, stanowiące kluczową część oferty Business Link – podkreśla Ewelina Kałużna, dyrektor zarządzająca w Business Link oraz Head of Strategic Workplace Advisory w Skanska.