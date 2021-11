Gemini Holding z nową szefową leasingu

Nowa kierownik odpowiadać będzie m.in. za koordynowanie prac zespołu oraz nadzór nad realizacją strategii leasingowej trzech obiektów Gemini Park w Tychach, Tarnowie i Bielsku-Białej.

Koniec października przyniósł w Gemini Holding awans na jednym z kluczowych, kierowniczych stanowisk. Joanna Zemczak objęła właśnie stanowisko Head of Lease w krakowskiej firmie. Z holdingiem związana jest od 4 lat. Przez ostatnie dwa lata zajmowała stanowisko Senior Leasing Managera, a wcześniej stanowisko Menadżera ds. Leasingu w należącej do Gemini Holding spółce GREM Gemini Real Estate Management Sp. z o.o. Wcześniej, przez ponad 11 lat zajmowała się leasingiem w Galerii Sfera w Bielsku-Białej.

– Joanna to właściwa osoba na właściwym miejscu, mająca ogromne, bo blisko 15-letnie doświadczenie w działaniach związanych z komercjalizacją obiektów handlowych. To również manager, który doskonale zna naszych partnerów, a także samo portfolio holdingu, a przez to rozumie potrzeby leasingowe naszych obiektów i wyzwania, z jakimi się mierzą, budując swój tenant-mix oraz rynkową przewagę. Jesteśmy przekonani, że kierowany przez nią dział leasingu podoła wszystkim wyzwaniom. Tym bardziej, że Joanna ma na swoim koncie wiele sukcesów związanych z komercjalizacją i rekomercjalizacją – mówi Anna Malcharek, dyrektor zarządzający Gemini Holding.



Na nowym stanowisku Joanna Zemczak odpowiadać będzie m.in. za kierowanie zespołem leasingowym, a także współpracę z zewnętrznymi partnerami wspierającymi komercjalizację centrów Gemini Park. Do zadań nowej Head of Lease będzie należało także tworzenie strategii komercjalizacji obiektów w Tychach, Tarnowie i Bielsku-Białej oraz nadzór nad ich realizacją. Jako zarządzająca działem Joanna Zemczak będzie też odpowiedzialna za pozyskiwanie strategicznych dla centrów najemców, a także budowanie i rozwój dobrych relacji z nimi.



– Przed naszym działem sporo pracy, a także wyzwania, z którymi musimy się zmierzyć w dobie pandemii. Nowe stanowisko obejmuję jednak pełna zapału i optymizmu, patrząc na to, jak w ostatnich latach rozwijają się obiekty z rodziny Gemini Park. Jestem przekonana, że moje dotychczasowe doświadczenie, a także nowe pomysły sprawią, że z powodzeniem będziemy realizować założone cele, zapewniając wszystkim trzem centrom Gemini Park stabilnie rozwijający się, atrakcyjny dla klientów tenant-mix – komentuje awans Joanna Zemczak, Head of Lease w Gemini Holding.