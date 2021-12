Greenberg Traurig powiększa zespół nieruchomości

Maciej Jodkowski, dotychczasowy partner w zespole nieruchomości międzynarodowej kancelarii prawnej, dołączył do warszawskiego biura Greenberg Traurig na stanowisku partnera. Wraz z Maciejem Jodkowskim dołączył jego trzyosobowy zespół: Karol Lewandowski i Karolina Tulwin na stanowisku Senior Associate, jak również Alicja Kwiatkowska. Nowi prawnicy powiększyli zespół, którym kieruje Jolanta Nowakowska-Zimoch, szefowa warszawskiej praktyki nieruchomości oraz Managing Partner warszawskiego biura.

Maciej Jodkowski jest cenionym prawnikiem transakcyjnym z wieloletnim doświadczeniem w prowadzeniu i nadzorowaniu różnego typu transakcji w sektorze nieruchomości, w tym transakcje typu asset deal i share deal na różnych etapach procesu inwestycyjnego. Maciej doradzał polskim i zagranicznym inwestorom przy realizacji wielu prestiżowych projektów w sektorze biurowym, logistycznym i handlowym.

Jednocześnie praktyka zyskała kolejnych członków zespołu z innych czołowych kancelarii prawnych - Izabela Żmijewska jest nowym członkiem praktyki na stanowisku Senior Associate, a Jędrzej Antoszewski i Tomasz Drzewiecki dołączyli jako Associates.

Warszawski Zespół Nieruchomości składa się z 40 specjalistów najwyższej klasy w zakresie prawa nieruchomości, którzy zajmują się także szerokim spektrum najważniejszych praktyk związanych z rynkiem nieruchomości. Zespołu ten oferuje klientom wyjątkowe doświadczenie i poziom usług w Polsce oraz w Europie Środkowej.

- Cieszy nas niezmiernie, że po raz kolejny zespół wysoko cenionych ekspertów prawa nieruchomości wybrał Greenberg Traurig jako swój nowy dom. Nasza kancelaria konsekwentnie realizuje strategię obecności i rozwoju w Europie, co jest możliwe wyłącznie dzięki prawdziwej współpracy w firmie i spójnemu podejściu w biurach na całym świecie. Jeśli chodzi o Praktykę Nieruchomości, Greenberg Traurig osiąga znakomite rezultaty we wszystkich krajach, w których jest obecny, i od dawna jest liderem tam, gdzie ma to największe znaczenie. Udało nam się uzyskać dominującą pozycję w sektorze nieruchomości na niektórych z najbardziej konkurencyjnych rynków świata. W ostatnich latach nasz rozwój nabrał rozpędu i obecnie nasz zespół liczy już 400 prawników w pięciu biurach europejskich – w Londynie, Amsterdamie, Berlinie, Mediolanie i Warszawie. Nasze liczne osiągnięcia są wynikiem doskonałości, skupienia, cierpliwości oraz dyscypliny – powiedział

Richard A. Rosenbaum, Executive Chairman Greenberg Traurig.