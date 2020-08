Griffin Real Estate powiększa zespół odpowiedzialny za rozwój private equity

Griffin Real Estate powiększył zespół o dwóch ekspertów, którzy dołączyli do działu inwestycyjnego firmy. Jędrzej Socha objął stanowisko Vice President Investments i odpowiada za projekty private equity. Jan Niepiekło, jako Associate Investments, również wzmocnił zespół private equity, a ponadto odpowiada za transakcje na rynku nieruchomości.

Jędrzej Socha został powołany na stanowisko Vice President Investments. Odpowiada za projekty z obszaru private equity. Jędrzej Socha posiada 7-letnie doświadczenie w tym obszarze. Przed dołączeniem do Griffin Real Estate pracował jako menedżer inwestycyjny w Grupie PZU, jednej z największych instytucji finansowych w Europie Środkowej i Wschodniej, gdzie zajmował się inwestycjami private debt oraz private equity. Przeprowadził liczne transakcje typu LBO, lewarowane oraz mezaninowe z polskimi oraz zagranicznymi podmiotami. Zajmował się również nadzorem właścicielskim nad spółkami publicznymi oraz prywatnymi, gdzie zasiadał w radach nadzorczych. Jest absolwentem Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu oraz Cranfield School of Management. Posiada certyfikat ACCA.

Jan Niepiekło, który również dołączył do zespołu inwestycyjnego Griffin Real Estate, posiada 5-letnie doświadczenie w pracy na rynku kapitałowym. Jako Associate Investments wzmocnił także zespół private equity i odpowiada za transakcje z obszaru private equity i rynku nieruchomości. Doświadczenie zawodowe zdobył pracując jako analityk w funduszu private equity Bridgepoint przy analizach transakcji oraz zarządzaniu portfelem. Wcześniej pracował także jako analityk w banku inwestycyjnym Rothschild & Co, gdzie zajmował się m.in. transakcjami M&A. Jan Niepiekło posiada dyplom Szkoły Głównej Handlowej na kierunku Finanse i Rachunkowość. Jest także absolwentem studiów filozoficznych Uniwersytetu Warszawskiego.

- Griffin Real Estate wciąż powiększa swój zespół ekspertów o specjalistów z dużym doświadczeniem w zarządzaniu inwestycjami na rynku prywatnym. Dołączenie w krótkim czasie dwóch nowych ekspertów do naszego wysoko wykwalifikowanego zespołu jest ogromnym impulsem do dalszego rozwoju strategicznego filaru firmy i przyspieszenia jej globalnego tempa wzrostu – powiedział Nebil Senman, Managing Partner w Griffin Real Estate, komentując zatrudnienie nowych osób do zespołu inwestycyjnego.

