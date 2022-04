Griffin stawia na logistykę. Firma wzmacnia zespół odpowiedzialny za ten obszar

Griffin Capital Partners kontynuuje umacnianie swojej obecności na rynku inwestycji logistycznych w Europie Środkowo-Wschodniej.

Firma wzmacnia zespół odpowiedzialny za ten obszar.

Piotr Słok jest specjalistą w dziedzinie inwestycji private debt i private equity. Jako Vice President Investments w dziale inwestycyjnym Griffin Capital Partners odpowiada przede wszystkim za rozwój platform logistycznych. Do jego obowiązków należy także poszukiwanie i rozwijanie nowych projektów inwestycyjnych oraz bieżący kontakt z inwestorami. Przed dołączeniem do Griffina, Piotr pracował jako Menedżer Inwestycyjny w PZU, gdzie prowadził liczne transakcje w obszarze finansowania dłużnego dla największych międzynarodowych i regionalnych funduszy private equity. Uczestniczył także w inwestycji private equity w sektorze logistyki e-commerce oraz projektach strategicznych. Piotr Słok jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej (Finanse i Rachunkowość) i Uniwersytetu Warszawskiego (Prawo). Uzyskał także certyfikat CFA i posiada Licencję Doradcy Inwestycyjnego.

Piotr Słok

Patrik Tarski jest adwokatem specjalizującym się w sektorze nieruchomości. Jako Legal Counsel w zespole prawnym Griffin Capital Partners odpowiada za obsługę prawną platform logistycznych, w szczególności w zakresie wsparcia prawnego komercjalizacji powierzchni magazynowych i przemysłowych oraz procesu budowlanego. Doświadczenie zawodowe zdobywał w warszawskich butikowych kancelariach prawnych, w tym DPPA Legal i Komosa Imiełowski. Pracował również w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa. Patrik Tarski jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego i członkiem Warszawskiej Izby Adwokackiej.

Patrik Tarski

Piotr Podolak pracował do tej pory jako Analyst Investments w dziale inwestycyjnym Griffin Capital Partners. Jako Associate Investments będzie odpowiedzialny za strategiczny rozwój logistycznych platform inwestycyjnych firmy w Polsce i w Europie. Piotr specjalizuje się w inwestycjach w nieruchomości, zarządzaniu aktywami oraz rynkach kapitałowych. Wcześniejsze doświadczenie zdobył w Unibail-Rodamco-Westfield oraz Cushman & Wakefield. Piotr uzyskał tytuł magistra finansów Uniwersytetu w Tilburgu oraz tytuł licencjata w zakresie finansów i rachunkowości Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

- Od czasu utworzenia platformy European Logistics Investment 4 lata temu, nasza działalność stale się rozwija, a wraz z nią nasz dział ekspertów. Sukces nie byłby możliwy bez silnego zespołu, który posiada bezcenną wiedzę i wieloletnie doświadczenie w branży, a także imponującą historię przeprowadzonych transakcji. To ogromny kapitał i jeden z najważniejszych czynników napędzających nasz rozwój na rynku logistycznym - mówi Hubert Rossa, Senior Vice President Investments w Griffin Capital Partners, odpowiedzialny za rozwój platform logistycznych.

- Griffin Capital Partners stale powiększa swój zespół o specjalistów z dużym doświadczeniem na rynku inwestycji logistycznych. Awans Piotra Podolaka, który objął stanowisko Associate Investments, oraz dołączenie do naszego zespołu logistycznego dwóch nowych ekspertów to ogromny impuls do dalszego rozwoju w tym sektorze i przyspieszenia jego globalnego tempa wzrostu - dodał Łukasz Toczek, Senior Vice President Investments w Griffin Capital Partners, odpowiedzialny za rozwój platform logistycznych.