Griffin stawia na rozwój private equity

Z początkiem maja do zespołu Griffin Real Estate dołączył Tomasz Mrowczyk, który objął stanowisko Senior Partnera i będzie odpowiadał za rozwój ramienia private equity.

Tomasz Mrowczyk ma ponad 15 letnie doświadczenie w dziedzinie rynków finansowych. Przed dołączeniem do Griffin Real Estate przez 11 lat pracował w Grupie PZU, gdzie kierował inwestycjami private equity, venture capital oraz private credit, będąc równocześnie członkiem Komitetu Inwestycyjnego Grupy. Tomasz Mrowczyk będzie odpowiadał za pozyskanie, strukturyzowanie i realizację ponad 100 transakcji o łącznej wartości przekraczającej 5 mld euro, w oparciu o różnorodne instrumenty finansowe.

- Private equity to strategiczny filar działalności Griffin Real Estate. Dołączenie do naszego zespołu przez eksperta, posiadającego ogromną wiedzę i doświadczenie w kierowaniu inwestycjami na rynkach niepublicznych z pewnością przyczyni się do dalszego, dynamicznego rozwoju tego ramienia naszego biznesu – komentuje Maciej Dyjas, Partner Zarządzający Griffin Real Estate.

Tomasz Mrowczyk rozpoczął swoją karierę w warszawskim biurze Ernst & Young Corporate Finance w zespole odpowiedzialnym za fuzje, przejęcia i wyceny. Tomasz Mrowczyk jest absolwentem Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Posiada również tytuły CFA i CAIA oraz Executive MBA Uniwersytetu Illinois w Urbana-Champaign oraz Uniwersytetu Warszawskiego.

Griffin Real Estate to największy i najbardziej dynamiczny inwestor typu private equity w Europie Środkowo-Wschodniej działający w sektorze nieruchomości. Griffin pozyskuje i zarządza inwestycjami private equity w spółki i aktywa z sektora nieruchomości. Firma inwestuje zarówno w imieniu swoich właścicieli, jak i renomowanych inwestorów międzynarodowych. Wartość brutto zarządzanych przez Griffin aktywów, ulokowanych w dziewięciu różnych platformach, to ponad 5 miliardów euro.