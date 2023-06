Nowe stanowiska zostaną stworzone 1 lipca 2023 r., a piastujące je osoby będą odpowiedzialne za szereg obszarów: od kierowania operacjami Grupy SEGRO, przez wdrażanie strategii zrównoważonego rozwoju, po implementację innowacyjnych rozwiązań oraz rozwój biznesu. Jednocześnie, Andy Gulliford, Chief Operating Officer SEGRO plc w dniu 30 czerwca 2023 r. ustępuje z roli członka Zarządu.

Nasz dotychczasowy model operacyjny dobrze sprawdzał się przez ostatnią dekadę. Staliśmy się jedną z największych i najlepiej prosperujących firm z branży nieruchomości w Europie. Jesteśmy dumni z naszych dotychczasowych osiągnięć, ale mamy ambicje na dalszy rozwój, sukcesy i podnoszenie poprzeczki w obsłudze klienta. To dobry czas na rozwój naszego modelu organizacyjnego oraz na to, by w pełni wykorzystać możliwości rynkowe i odpowiadać na potrzeby naszych klientów, akcjonariuszy, współpracowników i innych interesariuszy - powiedział David Sleath, Chief Executive, SEGRO.