GTC ma nowego prezesa

Yovav Carmi posiada ponad 26-letnie doświadczenie w dziedzinach finansów i nieruchomości. Od ponad 19 lat jest związany zawodowo z GTC, dzięki czemu dysponuje dogłębną wiedzą na temat działalności operacyjnej Spółki i jej aktywności w regionie. Po dołączeniu do GTC w 2001 roku, Carmi był odpowiedzialny za operacje finansowe GTC jako Dyrektor Finansowy w Europie Środkowej i Wschodniej, a następnie od lipca 2015 roku pełnił funkcję Dyrektora Operacyjnego Spółki. Nowo powołany Prezes był również członkiem Zarządu GTC w latach 2011-2015, a także od kwietnia 2020 roku.

- Jako Prezes GTC razem z Zarządem Spółki chcę dalej rozwijać firmę w oparciu o jej strategię, jak również dostosować ją do przyszłych wyzwań i pojawiających się możliwości rynkowych. Jestem przekonany, że GTC może osiągnąć nowy, wyższy poziom działalności, dzięki idealnemu połączeniu talentu pracowników i unikalnych aktywów. Dysponując jasną wizją rozwoju, zaangażowaniem ze strony zespołu, a także silną pozycją gotówkową planujemy rozbudowywać portfel inwestycyjny GTC i rozwijać plany akwizycyjne w celu zwiększenia wartości dla akcjonariuszy – skomentował Yovav Carmi, nowo wybrany Prezes Zarządu GTC.

Przed dołączeniem do GTC, Yovav Carmi zdobywał doświadczenie zawodowe w firmie Ernst & Young jako audytor (1994-1996) oraz w 1997-1998 jako śledczy w Israel Securities Authority (izraelski organ nadzoru nad rynkiem kapitałowym). W latach 1998-2001 pełnił funkcję kontrolera finansowego w Grupie Kardan.

- Mam zaszczyt przedstawić Yovava Carmi jako nowego Prezesa Zarządu GTC. Jego dogłębna znajomość rynków nieruchomości w regionie w połączeniu ze zdobywaną przez lata wiedzą na temat działalności Spółki czyni go idealnym kandydatem do tej prestiżowej, lecz wymagającej roli. Stanowisko to wymaga niezwykłych umiejętności przywódczych, które posiada Yovav Carmi, dlatego jestem przekonany, że GTC jest w dobrych rękach i osiągnie jeszcze większe sukcesy – powiedział Zoltan Fekete, Przewodniczący Rady Nadzorczej GTC.

Yovav Carmi ukończył studia na Uniwersytecie w Tel Awiwie, gdzie uzyskał tytuł MBA, a także licencjat z zakresu prawa i rachunkowości.