HB Reavis z dwoma nowymi członkami zarządu na pokładzie

Zmiany w zarządzie

Peter Pecnik, obecnie prezes zarządu spółki w Polsce, został powołany do zarządu Grupy i dodatkowo obejmie w niej stanowisko Chief Financial Officer. Będzie też nadal zarządzał przedsięwzięciami firmy w Polsce w związku z doskonałą znajomością lokalnego rynku oraz zespołu. Peter dołączył do firmy w 2008 roku. Przed objęciem stanowiska w Polsce, odpowiadał głównie za finansowy obszar aktywności firmy.

Pavel Jonczy, aktualnie zajmujący stanowisko Head of Product Design, Construction and Procurement, również dołączył do zarządu Grupy. Pavel jest związany z firmą od pięciu lat. W nowej roli zachowa odpowiedzialność za rozwój w powyższych obszarach, w tym nadzór nad ośmioma centrami coworkingowymi HubHub oraz linią biznesową Qubes (flexi leases), które doskonale odzwierciedlającą obecne potrzeby rynku i stanowią istotny element portfela usług HB Reavis.

Zarząd niewykonawczy również powiększony

Martin Miklas, dotychczasowy Chief Financial Officer, został powołany do zarządu Grupy jako dyrektor niewykonawczy. Do jego obowiązków należy wsparcie aktywności w obszarze corporate governance, a także projektów nie związanych z branżą nieruchomości, które realizuje udziałowiec HB Reavis Ivan Chrenko.