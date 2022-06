Hotel B&B Lublin Centrum ma nową dyrektor

Patrycja Niedźwiecka dyrektorem hotelu B&B Lublin Centrum.

Nowo otwarty B&B Lublin Centrum jest zlokalizowany przy ulicy Dolnej 3 Maja 7, w sąsiedztwie Starego Miasta.

Na gości czeka tu 130 komfortowych, znakomicie wyciszonych pokoi, przestronne lobby, a także sala śniadaniowa, kameralna sala konferencyjna, B&B Shop oraz podziemne miejsca parkingowe.

Zadanie wprowadzenia na rynek nowego hotelu B&B powierzono Patrycji Niedźwieckiej, absolwentce Wyższej Szkoły Społeczno-Przyrodniczej w Lublinie, którą ukończyła dyplomem na kierunku „Rekreacja i Turystyka”. W branży pracuje od 2009 r. Zaczynała od stanowiska recepcjonistki w jednym z warszawskich hoteli sieciowych.

Patrycja Niedźwiecka doskonale zna specyfikę sieci B&B Hotels i wartości, którymi kieruje się ona w swojej działalności. Jest z nią bowiem związana już od 2013 r. Początkowo pracowała w recepcji hotelu B&B Warszawa-Okęcie, by w kolejnych latach kilkukrotnie awansować – najpierw na Specjalistę ds. Sprzedaży, następnie na Room Division Managera i w końcu na Zastępcę Dyrektora Hotelu.

W tym roku Patrycja Niedźwiecka postawiła kolejny krok na swojej ścieżce rozwoju w strukturach międzynarodowej sieci – przyjęła nominację na Dyrektora Hotelu B&B Lublin Centrum i wykorzystując swoją pasję oraz zdobyte przez lata doświadczenie zadba o to, by stał się on miejscem chętnie odwiedzanym przez gości, przywiązujących wagę do dobrej lokalizacji hotelu, komfortu wynikającego z wyposażenia pokoi czy estetyki wnętrz.

W Lublinie kończyłam studia, które stały się początkiem mojej przygody z hotelarstwem, a teraz, po wielu latach wracam tutaj jako dyrektor obiektu znanej, międzynarodowej sieci – mówi Patrycja Niedźwiecka.

– Bogatsza o doświadczenie oraz znajomość tak branży, jak i samej marki B&B Hotels, mogę zapewnić, że wraz z zespołem dołożę wszelkich starań, by B&B Lublin Centrum, podobnie jak inne hotele sieci w naszym kraju, stał się miejscem chętnie odwiedzanym przy okazji pierwszej i kolejnych wizyt w mieście. Miejscem, w którym zawsze można liczyć na gościnność i przyjazną atmosferę - dodaje.

