Hotel Bristol zatrudnia nowego dyrektora sprzedaży

1 czerwca nastąpiły zmiany na stanowisku dyrektora sprzedaży w historycznym Hotelu Bristol, a Luxury Collection Hotel, Warsaw.

Stanowisko Dyrektora Sprzedaży objął Tomasz Szyszka, przez trzy ostatnie lata związany z warszawskim Hotelem Hilton.

Wieloletnie doświadczenie Tomasza Szyszki na podobnych stanowiskach z pewnością pozwoli na dalsze kształtowanie silnej pozycji warszawskiego Hotelu Bristol w segmencie hoteli luksusowych w Europie Centralnej. Nowy dyrektor sprzedaży może pochwalić się ponad 20-letnią praktyką w branży hotelarskiej, zdobywaną zarówno w Polsce, jak i za granicą, m.in. w Intercontinental Cyprus Aphrodite Hills Resort, Domina Hotels Group w Estonii czy warszawskim hotelu InterContinental.

Tomasz Szyszka jest absolwentem Wyższej Szkoły Handlowej we Wrocławiu, ale tuż po studiach postanowił wrócić do rodzinnego Pomorza, stawiając pierwsze kroki jako Dyrektor Sprzedaży i Marketingu w sopockim Sheratonie. Do niedawna związany był z siecią Hilton jako Commercial Director i odpowiadał za obszary sprzedaży, marketingu oraz revenue.

Do jego obowiązków w Hotelu Bristol, Warsaw będzie należało zarządzanie wszystkimi pionami sprzedaży oraz implementacja i realizacja strategii sprzedaży.

W wolnym czasie Tomasz oddaje się pasji podróżowania – najczęściej do ukochanej Skandynawii. Jest entuzjastą rowerowych wypraw oraz propagatorem zdrowego odżywiania.

- Doświadczenie i wiedza Tomasza są dla nas niezwykle cenne. W tym roku nasz hotel obchodzi swoje 120-lecie, dodatkowo ruszamy z remontem naszego legendarnego lobby. Wierzymy, że będzie to przełomowy czas nie tylko dla nas, ale i dla Tomasza, na którego czekają nowe wyzwania – mówi Piotr Bubnowski, Hotel Manager Hotelu Bristol, Warsaw.