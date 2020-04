Hotele Crowne Plaza Warsaw oraz Holiday Inn Express Warsaw w The Hub z szefem kuchni

Związany z gastronomią od ponad dwudziestu lat, doświadczenie zdobywał między innymi w hotelach sieci Marriott w Szwajcarii, Belgii, Wielkiej Brytanii i Armenii, swoje umiejętności szlifował również w pałacu jego wysokości szejka Hamad bin Khalifa Al Thani – byłego emira, który abdykował na rzecz swojego syna - w egzotycznym Katarze. Przez 6 lat pracował jako Szef Kuchni w luksusowym hotelu butikowym The Rialto w Warszawie.

Jako Szef Kuchni Paweł Suchenek będzie odpowiadał za koncepcję gastronomiczną oraz kreacje menu w restauracji Nova Wola, wyjątkowym Sky Barze, a także lobby barze. Czuwać będzie również nad ofertą bankietową hotelu Crowne Plaza Warsaw- The HUB, w którym powstaje nowoczesna przestrzeń konferencyjna.

Dwumarkowy obiekt powstaje w centrum Warszawy, w jednej z najbardziej dynamicznie rozwijających się dzielnic miasta, przy Rondzie Daszyńskiego. The Warsaw HUB, innowacyjny projekt firmy Ghelamco Poland, będzie unikalnym połączeniem funkcji hotelowych, biurowych oraz handlowych z przyjazną komunikacją, jaką zapewni bezpośrednie połączenie budynku tunelem ze stacją metra.

Oba hotele- Holiday Inn Express Warsaw – The HUB oraz Crowne Plaza Warsaw- the HUB należą do największej sieci hotelowej na świecie- IHG® (InterContinental Hotels Group), a marka Crowne Plaza w kompleksie The HUB pojawi się w Polsce po raz pierwszy. Hotele zaoferują w sumie 430 komfortowych pokoi, centrum konferencyjne o powierzchni ponad 1400 metrów kwadratowych, niezwykły Sky Bar z tarasem zlokalizowanym na 21-ym piętrze wieżowca, z którego będzie można podziwiać panoramę Warszawy oraz współczesna restauracja Nova Wola z oryginalną ofertą Polskich i międzynarodowych dań.