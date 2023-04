Do zespołu immo lab, agencji specjalizującej się w strategicznym doradztwie na rynku nieruchomości, dołączył Sergii Stoliarchuk i objął stanowisko Business Development Ukraina.

Sergii Stoliarchuk jest odpowiedzialny za współpracę z ukraińskimi firmami w Polsce.

Sergii posiada ponad 15-letnie doświadczenie we współpracy z międzynarodowymi firmami.

Posiada też doświadczenie w rozwoju własnych inicjatyw biznesowych.

Trwająca wojna w Ukrainie pokrzyżowała plany biznesowe wielu firmom, jednak mimo to wiele z nich kontynuuje swoją działalność. Wsparcie ich funkcjonowania i pomoc w rozwoju są teraz niezwykle istotne, by były gotowe do działania i odbudowy kraju po skończeniu działań wojennych. Sergii to właściwa osoba do wzmocnienia aktywności immo lab w tym obszarze. Jest ekspertem od rynku nieruchomości w Europie wschodniej i zachodniej. Ma innowacyjne podejście do biznesu i technologii, co jest niezwykle inspirujące. Cieszy mnie fakt, że dołącza do grona naszych partnerów - komentuje Daniel Puchalski, partner zarządzający i współzałożyciel immo lab.

Sergii posiada ponad 15-letnie doświadczenie we współpracy z międzynarodowymi firmami, jak i w rozwoju własnych inicjatyw biznesowych. W latach 2007-2017 w ramach współpracy z Grupą Raben uruchomił w Ukrainie największą sieć transportu drobnicowego w kraju, w tym pierwszą profesjonalną platformę cross-dock oraz szereg rozwiązań technologicznych, takich jak m.in. voice picking.

Od 2017 roku prowadzi własną działalność usługową i programową w segmencie nieruchomości mieszkaniowych. W 2020 roku we współpracy z deweloperem SAGA stworzył Maxify – unikalną platformę programową do dynamicznego ustalania cen w segmencie mieszkaniowym. Oprogramowanie pomaga zwiększyć przychody i efektywność projektów. Warto podkreślić, że przyczyniło się do szybkiego rozwoju firmy SAGA, która w 2021 roku znalazła się na liście TOP10 deweloperów w Kijowie. W 2022 roku Maxify rozszerzyło działalność międzynarodową m.in. na Polskę, kraje niemieckojęzyczne i kaukaskie.

Pod koniec 2022 roku Sergii wraz z Property Forum uruchomił inicjatywę „Rebuilding Ukraine Together” i współorganizował webinaria online oraz panele dyskusyjne offline na temat Ukrainy w całej Europie, łącząc profesjonalistów z rynku ukraińskiego z firmami z Europy zachodniej zainteresowanymi działalnością w Ukrainie.

Immo lab poznałem już bardzo dobrze od strony chęci współpracy z ukraińskimi firmami i realnych działań. To wsparcie i szykowanie gruntu po przyszłą odbudowę kraju jest bardzo ważne. Dołączam do zespołu immo lab z przekonaniem, że jest to właściwe miejsce do dalszego rozwoju, a połączenie naszych potencjałów pozwoli osiągnąć najlepsze wyniki - mówi Sergii Stoliarchuk, Business Development Ukraina, immo lab.

Obecna na rynku od 2021 roku agencja immo lab specjalizuje się w strategicznym doradztwie w obszarze gruntów inwestycyjnych dla sektora logistycznego i przemysłowego, usług, segmentu biurowego, handlowego, mieszkaniowego i PRS oraz pośredniczy w transakcjach kapitałowych. Na swoim koncie ma duże transakcje inwestycyjne i leasingowe w największych polskich miastach jak: Warszawa, Kraków, Poznań, Wrocław, Katowice o łącznej powierzchni ponad miliona metrów kwadratowych i wartości ponad 370 milionów złotych.

