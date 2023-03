Do zespołu pięciogwiazdkowego hotelu InterContinental Warszawa należącego do IHG Hotels & Resorts, dołączyła Jolanta Fila-Szyling oraz Nicholas A. Rana.

Jolanta Fila-Szyling objęła stanowisko Dyrektora Działu Personalnego.

Nicholas A. Rana pełni funkcję Dyrektora Operacyjnego.

Jolanta Szyling - Fila. Fot. Mat. pras.

Jolanta Fila – Szyling posiada ponad 15-letnie doświadczenie pracy w dziale HR, które zdobywała w różnych branżach m.in.: IT, Finanse i SSC. Początki jej kariery zawodowej to praca dla takich firm jak: Vistra Corporate Services Centralny Ośrodek Informatyki, SII, Citi Bank, czy Dentons Business Services, gdzie głównie odpowiadała za standaryzację procesów rekrutacyjnych, employee branding, a także szkolenia i rozwój pracowników, budując efektywne Employee Value Proposition (EVP) dla obecnych i przyszłych pracowników firmy. W 2019 roku przeniosła się do firmy KR Group, gdzie pracując na stanowisku Head of HR odpowiadała m.in.: za budowę i transformację procesów rekrutacyjnych, szkoleniowych, rozwojowych czy budowanie systemów motywacyjnych a od 2021 kontynuowała swoją drogę w roli Managera i HR Business partnera w Consultingu dla firmy Deloitte w dziale Enterprise Technology. W InterContinental Warszawa Jolanta będzie kierowała pracami działu personalnego i odpowiadała za tworzenie strategii HR.

Nicholas A. Rana od ponad 20 lat jest związany z branżą hotelarską. W 2001 roku rozpoczął współpracę z siecią Marriott International, gdzie pracował na różnych stanowiskach w hotelach na całym świecie m.in. w Dubaju, Kopenhadze, Budapeszcie i Pradze. W 2009 roku jego kariera nabrała tempa, ponieważ objął stanowisko Dyrektora Sprzedaży i Marketingu w hotelu Reneissance Malmo Hotel. Będąc częścią zespołu odpowiedzialnego za otwarcie hotelu, Nicholas miał za zadanie stworzenie strategii sprzedażowych a także tworzenie i wdrażanie procedur oraz planowanie budżetów. W kolejnych latach Nicholas pełnił funkcję Dyrektora Sprzedaży w kilku hotelach w tym: JW. Marriott Absheran Baku a od 2015 roku także w Abu Dhabi. Od 2017 roku piastował stanowisko Dyrektora Generalnego w Kolpin Hotels w Danii. W 2019 Nicholas dołączył do sieci IHG Hotels & Resorts obejmując funkcję Cluster Director of Sales & Marketing w InterContinental Malta. Jako Dyrektor Operacyjny w InterContinental Warsaw będzie odpowiadał za pracę kluczowych działów operacyjnych w tym: działu technicznego, gastronomicznego i bankietów a także RiverView Wellness Centre oraz recepcji.

Restauracja, bar, kawiarnia - szukasz lokalu do wynajęcia lub na sprzedaż? Zobacz oferty na PropertyStock.pl