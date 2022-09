Jacek Dziura dyrektorem marketingu w Future Mind

Jacek Dziura objął stanowisko wraz z początkiem września bieżącego roku. Jako szef działu marketingu będzie odpowiedzialny za kreowanie i wdrożenie strategii komunikacji marketingowej oraz nadzorowanie działań reklamowych. Do jego zadań będzie należeć także wzmocnienie wizerunku marki na rynkach międzynarodowych.

Cieszymy się, że dołącza do nas doświadczony manager, który zna nowe technologie i rozumie branżę, w której działamy. Jacek ma doświadczenie w pracy z organizacjami, które rosną szybko, a ich potrzeby marketingowe równie szybko się zmieniają. Wyjście z marką Future Mind poza Polskę wymaga testowania wielu pomysłów oraz bieżącego ich analizowania. Na co dzień dużą wagę przywiązujemy do danych i również, zespół marketingu kierowany przez Jacka będzie pracował w ten sposób – mówi Tomasz Woźniak, CEO Future Mind.