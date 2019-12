Jacek Zengteler nowym dyrektorem generalnym Yareal

W czasie ostatnich 15 lat Yareal stał się ważnym graczem na polskim rynku nieruchomości, budując solidny portfel gruntów znajdujących się na zróżnicowanym etapie przygotowań do realizacji inwestycji. Firma planuje dalsze rozszerzanie działalności, w związku z czym zarząd podjął decyzję o utworzeniu nowego stanowiska dyrektora generalnego, odpowiedzialnego za realizację strategii i kontrolę wyników.

Jacek Zengteler z branżą deweloperską związany jest od 17 lat. Do zespołu Yareal dołączył 4 lata temu, obejmując stanowisko dyrektora Działu Projektów Mieszkaniowych. Od września 2016 roku zasiada w zarządzie spółki odpowiadając za działalność firmy w segmencie mieszkaniowym, który rozwinął, znacznie zwiększając skalę działalności Yareal.

– Dzięki sprawnemu dyrektorowi generalnemu zarząd będzie mógł skupić się na strategicznych celach długofalowych, zapewniając firmie silne podstawy do realizacji kolejnych wyzwań. Dlatego też, wspólnie z naszymi akcjonariuszami, podjęliśmy decyzję o powołaniu Jacka Zengtelera na stanowisko dyrektora generalnego Yareal Polska – powiedział prezes Yareal, Eric Dapoigny.

– To, co czyni Yareal naprawdę wyjątkową firmą, to konsekwentne dążenie do podnoszenia poprzeczki w każdym aspekcie działalności, przy jednoczesnym utrzymaniu ogromnej satysfakcji całego zespołu z efektów naszej pracy. Dzięki przywiązywaniu wagi do najmniejszych szczegółów naszych projektów w obu segmentach działalności, nieustannie poszukujemy wartości dodanych dla naszych klientów, dbając jednocześnie o aspekty środowiskowe i społeczne. Każdy projekt Yareal staje się wizytówką firmy, znajdując jednocześnie uznanie wśród użytkowników i przynosząc oczekiwane rezultaty biznesowe. Jednym z naszych największych wyzwań jest utrzymanie dynamiki dalszego rozwoju przy jednoczesnym zachowaniu wypracowanych dotychczas standardów i ’DNA Yareal’. W nadchodzących miesiącach i kwartałach, poza pracą przy aktywnych projektach, będziemy kontynuowali ekspansję wprowadzając do realizacji kolejne projekty biurowe i mieszkaniowe. Planujemy również usprawnienia wewnątrz organizacji, pozwalające na elastyczne dopasowanie się do większej skali działalności. Mamy ogromny potencjał do dalszych wzrostów, a nasze wartości przełożą się na kolejne unikalne realizacje w Warszawie, Trójmieście i niewykluczone, że także w innych regionach Polski – zapowiada Jacek Zengteler, dyrektor generalny Yareal Polska.