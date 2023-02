Sieć B&B HOTELS to już blisko 700 hoteli w 13 europejskich krajach oraz w Brazylii. 10 z nich działa w Polsce: w Warszawie, Łodzi, Wrocławiu, Krakowie, Lublinie, Katowicach, Toruniu, Poznaniu, Nowym Targu i Rzeszowie. Wkrótce na tej liście znajdą się również Kielce, gdzie aktualnie wynajmujący przystosowuje obiekt do standardu i wymagań sieci.

Obiektów B&B HOTELS na mapie Polski ma być jeszcze więcej. Grupa chce się mocno rozwijać, co potwierdzają ambitne plany do 2030 roku. Sieć nie tylko planuje dalszą ekspansję w naszym kraju, lecz chce ją także zintensyfikować.

Pierwszym krokiem postawionym w tym kierunku była, zapoczątkowana w 2019 r. w Nowym Targu i Rzeszowie, zmiana modelu biznesowego na taki, który zakłada otwieranie kolejnych obiektów na podstawie umów najmu z właścicielami nieruchomości. Kolejnym etapem jest wzmocnienie kadrowe i powołanie nowego Dyrektora Zarządzającego. Stanowisko to objął Jakub Bilik, a powierzoną mu misją jest przyspieszenie ekspansji oraz istotnego rozwoju polskiego oddziału B&B HOTELS.

Cieszę się, że otrzymałem możliwość dołączenia do zespołu B&B HOTELS Polska. Bardzo podoba mi się firma, jej kultura organizacyjna i wartości, jakimi kieruje się w swojej działalności. Choć dopiero dołączam do branży hotelowej, to od ponad 20 lat służbowo nocuję w hotelach praktycznie co tydzień, więc doskonale znam i rozumiem punkt widzenia gości. Teraz mam okazję poznać hotele od tej drugiej strony – mówi Jakub Bilik.