Jarosław Bator dyrektorem rozwoju biznesu w Echo Investment. Przejmuje też stery w CitySpace

Wraz z początkiem 2020 roku do zespołu Echo Investment dołączył Jarosław Bator, obejmując stanowisko dyrektora rozwoju biznesu. Wzmocni on także szeregi CitySpace, polskiego operatora elastycznych powierzchni biurowych, gdzie jako dyrektor zarządzający pokieruje dalszym rozwojem firmy.

Właścicielem CitySpace od połowy 2016 roku jest Echo Investment, największy polski deweloper z bogatym doświadczeniem we wszystkich głównych sektorach rynku nieruchomości.

Jarosław Bator ma około 20-letnie wszechstronne doświadczenie na rynku nieruchomości oraz w obszarze doradztwa. Przed dołączeniem do Echo Investment pełnił funkcję dyrektora zarządzającego Business Link. Ponadto w zespole Skanska, jako dyrektor rozwoju biznesu, był odpowiedzialny za poszerzanie działalności spółki. Wcześniej zdobywał doświadczenie jako senior menedżer EY Real Estate Services Group, a także dyrektor zarządzający i członek zarządu Polskich Kolei Państwowych, gdzie zaangażowany był w działania restrukturyzacyjne oraz rozwój organizacji. Ukończył Szkołę Główną Handlową oraz studia podyplomowe na Sheffield Hallam University i Politechnice Warszawskiej z zakresu wyceny nieruchomości. Posiada tytuł Rzeczoznawcy Majątkowego i jest członkiem polskiego zarządu brytyjskiej organizacji doradców nieruchomości The Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS).

– W 2019 roku CitySpace powiększyło zarządzaną powierzchnię o 70 proc. i uruchomiło cztery nowe biura we Wrocławiu, Warszawie i Krakowie. W nadchodzących miesiącach mamy w planach wejście na rynek łódzki oraz ugruntowywanie naszej rozpoznawalności w miastach, w których już działamy. Przed nami dużo pracy, ale jestem pewien, że z Jarosławem Batorem w naszym zespole widocznie wzmocnimy naszą pozycję w sektorze – mówi Nicklas Lindberg, prezes Echo Investment.

W portfolio CitySpace znajduje się już dziesięć biur zlokalizowanych w największych miastach w Polsce – w Warszawie, Wrocławiu, Gdańsku, Katowicach i Krakowie. Operator zarządza obecnie blisko 17 tys. mkw., na których znajduje się prawie 1,5 tys. miejsc pracy.