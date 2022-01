Jarosław Bator za sterami NDI Development

Jarosław Bator ma około 20-letnie wszechstronne doświadczenie na rynku nieruchomości oraz w obszarze doradztwa.

W 2020 roku ekspert dołączył do zespołu Echo Investment, obejmując stanowisko dyrektora rozwoju biznesu i piastował stanowisko dyrektora zarządzającego w CitySpace. Od stycznia do grudnia 2021 pełnił funkcję COO w Resi4Rent.

Przed dołączeniem do Echo Investment pełnił funkcję dyrektora zarządzającego Business Link. Ponadto w zespole Skanska, jako dyrektor rozwoju biznesu, był odpowiedzialny za poszerzanie działalności spółki. Wcześniej zdobywał doświadczenie jako senior menedżer EY Real Estate Services Group, a także dyrektor zarządzający i członek zarządu Polskich Kolei Państwowych, gdzie zaangażowany był w działania restrukturyzacyjne oraz rozwój organizacji. Ukończył Szkołę Główną Handlową oraz studia podyplomowe na Sheffield Hallam University i Politechnice Warszawskiej z zakresu wyceny nieruchomości. Posiada tytuł Rzeczoznawcy Majątkowego i jest członkiem polskiego zarządu brytyjskiej organizacji doradców nieruchomości The Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS).

NDI Development to spółka odpowiedzialna w Grupie NDI za działalność deweloperską. NDI Development specjalizuje się w inwestycjach w nieruchomości premium lub o podwyższonym standardzie, na terenie całej Polski.