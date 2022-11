Dominik Januszewski poprowadzi zespół doradztwa strategicznego oraz praktykę ESG w ramach JLL Strategic Consulting.

JLL Strategic Consulting to już nie tylko doradztwo w obszarze nieruchomości.

Firma zapewnia klientom kompleksową obsługę: od opracowania strategii, przez szczegółową analitykę w obszarze klimatu i środowiska, audyty techniczne i energetyczne, aż po tematy społeczne: jak środowisko pracy, well-being czy politykę budowania różnorodności i inkluzywności.

Droga z klientami w kierunku #netZero prowadzi poprzez dobór odpowiedniej strategii oraz opracowanie planu wdrożenia, poszukiwanie źródeł finansowania, realizację projektów technicznych, aż do pełnego wdrożenia strategii sustainability.

JLL Poland rozszerza zespół Strategic Consulting wzmacniając dotychczasowe kompetencje doradztwa nieruchomościowego o doradztwo strategiczne, skupione wokół tematyki ESG. Za rozwój nowej praktyki w ramach szerokiego portfela usług doradczych odpowiada Dominik Januszewski, Head of Strategic Consulting. Dołączenie Dominika Januszewskiego do JLL to kolejny krok na drodze wdrażania przyjętej na początku 2022 r. strategii, w ramach której lider nieruchomości zwiększa swoje zaangażowanie w obszarze transformacji biznesów swoich klientów, zgodnie z najlepszymi praktykami budowy wartości przedsiębiorstw oraz wymogi ESG.

Dołączenie Dominika Januszewskiego do zespołu JLL to doskonały przykład wdrażania naszej strategii rozwoju. Zespół Strategic Consulting wnosi unikalną wartość dla całego sektora nieruchomości, ale też innych linii biznesowych, oferując nową platformę dyskusji o aktualnych wyzwaniach i kompleksowym wsparciu rozwoju biznesu. Nasz cel jest jasny: nie tyle konkurujemy z największymi firmami doradczymi na rynku, co chcemy stać się doradcą pierwszego wyboru w kontekście wyzwań ESG – komentuje Piotr Wetmański, Dyrektor Operacyjny i członek zarządu JLL Polska.

Dominik Januszewski posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie doradztwa biznesowego, audytów finansowych oraz projektów transakcyjnych ze szczególnym uwzględnieniem sektora finansowego. Przed dołączeniem do JLL, przez 25 lat pracował w m.in. w takich firnach, jak E&Y – gdzie przez 15 lat był Partnerem – i Artur Andersen.

Proponujemy rynkowi unikalną wartość w postaci kompleksowej obsługi. Począwszy od przygotowania strategii, przez szczegółową analitykę w obszarze klimatu i środowiska, audyty techniczne i energetyczne, aż po tematy społeczne, jak środowisko pracy, well-being czy politykę budowania różnorodności i inkluzywności. Nasze rekomendacje uwzględnią także doradztwo techniczne, dotyczące infrastruktury jak również konkretnych rozwiązań technologicznych i wdrożeniowych realizowanych wspólnie z innymi zespołami JLL. To kompleksowe podejście wyróżnia JLL spośród innych podmiotów doradczych oferujących usługi ESG na rynku – komentuje Dominik Januszewski, Head of Strategic Consulting JLL.

Fundamentem nowej struktury doradztwa strategicznego pozostaje dotychczasowa praktyka doradztwa nieruchomościowego JLL. W obszarze tej kompetencji leży wsparcie dla inwestorów, deweloperów oraz właścicieli przy budowaniu strategii komercyjnych dla konkretnych nieruchomości, a także formułowanie strategii dla użytkowników nieruchomości. W kompetencjach zespołu leżą także strategie lokalizacyjne i optymalizacyjne, w tym dotyczące łańcucha dostaw czy sieci sprzedaży podmiotów handlowych.

