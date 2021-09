JLL rozszerza doradztwo dla sektora BSS

Sektor nowoczesnych usług dla biznesu (BSS) jest jednym z kół zamachowych rozwoju polskiej gospodarki. Szczególnie istotną rolę branża ta pełni w głównych miastach regionalnych, w których stworzyła tysiące nowych, wysokojakościowych miejsc pracy i odpowiada za nawet ponad połowę najmu powierzchni biurowych. Eksperci JLL od lat wspierają firmy rozwijające usługi dla biznesu i obserwują ich rosnące potrzeby w zakresie doradztwa co do m.in. lokalizacji, ekspansji, relokacji czy budowania optymalnego środowiska pracy. Łukasz Czajkowski, dołączający do zespołu jako Business Services Lead w Dziale Reprezentacji Najemcy, mający wieloletnie doświadczenie także po stronie organizacji zrzeszających firmy z tego sektora w naturalny sposób wzmocni i uzupełni szerokie kompetencje JLL w tych obszarach.

- Łukasz jest wysokiej klasy ekspertem w dziedzinie inwestycji zagranicznych, rozwijania społeczności biznesowych oraz nowoczesnych technologii i jak mało kto zna branżę usług dla biznesu. Dołącza do zespołu, który już nie raz udowodnił swoje kompetencje co do znajomości potencjału polskich miast oraz wypracowywania dla firm z sektora BSS optymalnych rozwiązań. Nie mam wątpliwości, że jego wiedza i doświadczenie przełożą się na wymierne korzyści dla naszych klientów. Widzimy ich dużą aktywność w obszarze inwestycji, a co za tym idzie, zapotrzebowanie na świadczone przez nas usługi. Odpowiedzią na to jest kolejne wzmocnienie naszego teamu w relacjach z kluczowymi klientami - mówi Karol Patynowski, Dyrektor ds. Rynków Regionalnych, JLL.

Przed dołączeniem do JLL Łukasz Czajkowski odpowiadał między innymi za rozwój w SoDA – Software Development Association Poland, organizacji branżowej, zrzeszającej działające w Polsce firmy specjalizujące się w usługowym wytwarzaniu oprogramowania (software houses). Z branżą BSS związany był także jako Dyrektor Operacji Regionalnych w ABSL (Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych) oraz Dyrektor Centrum Wspierania Biznesu w Agencji Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej. Jest współtwórcą takich inicjatyw jak konferencja Made in Wrocław czy ABSL Startup Challenge.