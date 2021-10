JLL z nowym dyrektorem HR w CEE i Rosji

Mateusz Gołembiewski objął funkcję dyrektora działu HR na region Europy Środkowo-Wschodniej i Rosji. Jego 15-letnie doświadczenie w budowaniu kapitału ludzkiego firm w perspektywie strategicznej i operacyjnej pozwoli mu pokierować kluczowym dla rozwoju nowoczesnego biznesu obszarem HR w Polsce, Czechach, Rumunii, na Słowacji i Węgrzech oraz w Rosji. Łącznie w tych krajach JLL zatrudnia ok. 2000 osób.

Mateusz Gołembiewski jest specjalistą w projektowaniu długofalowej polityki personalnej w zakresie zarządzania talentami, zwłaszcza w momencie budowania nowych strategii biznesowych i transformacji. Jego szczególnym obszarem kompetencji jest tworzenie i implementacja planów rozwoju i umacniania kompetencji menedżerskich w dynamicznie zmieniających się otoczeniach biznesowych – zarówno na ugruntowanych, jak i rozwijających się rynkach regionu EMEA (Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki).

Restauracja, bar, kawiarnia - szukasz lokalu do wynajęcia lub na sprzedaż? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

- Okres intensywnych zmian otoczenia rynkowego i wyzwań dla całej gospodarki to dobry moment, aby aktywnie nadawać kierunek rozwoju modelu biznesowego. Dobrze zaplanowana strategia budowania kompetencji jest kluczowym filarem wzrostu firm, szczególnie tych działających w obszarze doradztwa, tak jak JLL. Cieszę się, że w tym procesie oprzemy się na szerokiej wiedzy Mateusza Gołembiewskiego – doświadczonego lidera HR - podkreśla Mateusz Bonca, dyrektor zarządzający JLL w Polsce.

Przed dołączeniem do zespołu JLL Mateusz Gołembiewski pełnił m.in. funkcję europejskiego dyrektora HR zarządzającego talentami w firmie Tech Data. Wcześniej kierował zespołem ds. personalnych na Europę Środkowo-Wschodnią, Bliski Wschód, Afrykę i Azję Południową w CooperVision, a także w Reckitt w Polsce i Wielkiej Brytanii. Zajmował szereg stanowisk kierowniczych i pełnił kluczowe role w obszarze HR w różnych sektorach nowoczesnej gospodarki, w tym w branży technologicznej, urządzeń medycznych, hotelarskiej i FMCG. Jest absolwentem Wydziału Psychologii SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego. Mateusz wraz z dołączeniem do zespołu JLL powraca do Polski, po 10 latach w Londynie.

- JLL bez wątpienia jest jedną z marek o mocno ugruntowanej pozycji na arenie międzynarodowej. Tym bardziej cieszę się, że mam okazję współtworzyć dalszą strategię firmy mając pod opieką rozwój tego wyjątkowego zespołu ludzi, stanowiącego o faktycznej sile JLL w regionie Europy Środkowo-Wschodniej i Rosji. Jestem pełen uznania dla wypracowanej przez lata kultury organizacyjnej JLL. Wykorzystam moje doświadczenia, aby jeszcze lepiej zadbać o nasze talenty oraz rozwój przywództwa, co wzmocni naszą silną pozycję w regionie - mówi Mateusz Gołembiewski, dyrektor HR w regionie Europy Środkowo-Wschodniej i Rosji, JLL.