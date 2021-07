JLL z roszadami w działach rynków kapitałowych. Nowe osoby za sterami

Tom Devonshire-Griffin objął funkcję dyrektora Działu Rynków Kapitałowych w Europie Środkowo-Wschodniej, nadzorującego aktywność zespołów doradców inwestycyjnych w Polsce, Czechach, na Węgrzech, w Rumunii i na Słowacji. Tom ma ponad 20-letnie doświadczenie na rynkach kapitałowych, zdobyte m.in. na stanowisku Dyrektora Regionalnego CIS i Rosji czy Dyrektora Działu Rynków Kapitałowych JLL w Indiach. W latach 2004-2008 był szefem działu inwestycyjnego w praskim King Sturge (firmie przejętej później przez JLL). Tom będzie kierował działaniami zespołów w Europie Środkowo-Wschodniej z warszawskiej siedziby JLL, blisko współpracując zarówno z ekspertami lokalnymi, jak również z kierownictwem regionu CEE i EMEA. Tom zastąpi na tym stanowisku Mike’a Atwella, który po czterech latach kierowania biznesem Rynków Kapitałowych w Europie Środkowo-Wschodniej wraca do Londynu, aby objąć seniorskie stanowisko w zespole ekspertów z obszaru inwestycji w nieruchomości magazynowe i logistyczne w regionie EMEA.



- Cieszę się z objęcia tej roli w tak ekscytującym czasie zmian, wyzwań i szans na rynku nieruchomości. Wierzę, że moje doświadczenie – zebrane podczas kierowania zespołami w Rosji i Indiach – będzie wartością dodaną dla zespołu w regionie - komentuje Tom Devonshire-Griffin, dyrektor Działu Rynków Kapitałowych w Europie Środkowo-Wschodniej, JLL.

Awanse w Dziale Rynków Kapitałowych w Polsce

Ze sfinalizowanymi w I półroczu 2021 r. transakcjami inwestycyjnymi o wartości ok. 2,5 mld euro Polska pozostaje kluczowym kierunkiem dla funduszy real estate w Europie Środkowo-Wschodniej. Polski zespół inwestycyjny, kierowany przez Tomasza Pucha, odgrywa również istotną rolę we wzmocnionej strukturze operacyjnej JLL, co znajduje odzwierciedlenie w awansach mających na celu zacieśnienie współpracy sektorowej zarówno z klientami firmy, jak i pomiędzy poszczególnymi oddziałami i liniami biznesowymi JLL.