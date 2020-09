Karolina Kaim odchodzi z zarządu Tacit Investment

- Każdy z projektów zrealizowanych przez Tacit Investment, to nowa kategoria w swojej klasie i zbiór bezcennych doświadczeń w obszarze nieruchomości premium na polskim rynku. Cosmopolitan to ikona najlepszej architektury w Warszawie. Projekt mistrza Helmuta Jahna udowodnił, że w stolicy jest miejsce na tak wyjątkowe obiekty. Cosmopolitan nie zdominował okolicy, lecz pięknie się wyróżniając, dopasował do klimatu i uzupełnił historię miejsca, w którym powstał. Dzięki odważnym i konsekwentnym działaniom mojego zespołu, któremu należą się podziękowania, 236 właścicieli ekskluzywnych apartamentów, znalazło w Cosmopolitan swój nowy dom, w wyjątkowym otoczeniu placu Grzybowskiego, w samym centrum Warszawy. Wykorzystując doświadczenie zdobyte przy tym projekcie chcę się teraz poświęcić High Level Sales & Marketing, marce oferującej najlepsze adresy premium w Polsce – mówi Karolina Kaim, dotychczasowa prezes Tacit Investment.

Nowym prezesem Tacit Investment został Maciej Wolski, wieloletni wiceprezes zarządu.

- Przed nami kolejny rozdział w historii Tacit Investment, marki, która swoją pozycję zbudowała dzięki odważnym decyzjom i realizacji wyjątkowych projektów. W imieniu Akcjonariuszy i swoim własnym chciałbym serdecznie podziękować Prezes Karolinie Kaim za 6 lat oddanej pracy. Jako Grupa Tacit będziemy ją wspierać, kibicować i współpracować przy nowym wyzwaniu, jakim jest High Level Sales & Marketing – mówi Maciej Wolski, prezes Tacit Investment.

Tacit Investment koncentruje się obecnie na swoich kluczowych projektach, czyli rezydencji Park Lane oraz hotelach The Bridge i Nobu Hotel Warsaw.