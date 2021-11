Katarzyna Chwalbińska-Kusek dołączyła do Savills jako Associate Director od ESG

Katarzyna Chwalbińska-Kusek dołączyła do Savills jako Associate Director.

Od 15 lat aktywnie promuje idee zrównoważonego budownictwa. Przez większą część swojej dotychczasowej kariery związana była z jednym z międzynarodowych liderów na rynku doradztwa inżynieryjnego dla branży budowlanej, gdzie odpowiadała za rozwój biznesu i marketing firmy w Europie. W tym czasie m.in. współtworzyła koncept zdrowego biura, które jako pierwsze w Polsce uzyskało certyfikat WELL Building Standard Gold oraz stworzyła jedną z pierwszych strategii na rynku rosyjskim opartą na standardzie raportowania pozafinansowego GRI (Global Reporting Initiative). W latach 2016-2019 pełniła funkcje członka zarządu polskiego oddziału Urban Land Institute.

Współpracowała również ze Światową Radą Biznesu na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju (WBCSD) oraz Europejską Fundacją Klimatyczną (ECF). Biegle porusza się w krajowych i międzynarodowych metodach raportowania niefinansowego oraz celach zrównoważonego rozwoju zawartych w „Agendzie na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030”.

- ESG od pewnego czasu jest jednym z najważniejszych trendów na rynku nieruchomości. Nigdy wcześniej obszar ten nie miał jednak tak silnych podstaw w ustawodawstwie i nie przekładał się na precyzyjne wymogi w zakresie raportowania. To sprawia, że ESG to już nie mile widziany dodatek do strategii biznesowej, ale absolutna konieczność. Savills od dłuższego czasu pomaga swoim klientom w wielu krajach w prowadzeniu odpowiedzialnej polityki zrównoważonego rozwoju. Również w Polsce chcemy wyznaczać kierunek zmian na tym polu i dlatego, jako jedna z pierwszych firm doradczych na naszym rynku, utworzyliśmy stanowisko dedykowane wyłącznie ESG, podchodząc do tej kwestii bardzo kompleksowo – mówi Tomasz Buras, CEO, Savills w Polsce.

Zadaniem Katarzyny Chwalbińskiej-Kusek będzie kształtowanie strategii i opieka nad przestrzeganiem wartości związanych z ESG, zarówno wewnętrznie w polskim oddziale Savills, jak i opracowywanie i wdrażanie rozwiązań z zakresu zrównoważonego rozwoju dla klientów firmy. ESG (Environmental, Social, Governance) to nie tylko zagadnienia związane z ekologią, ale szereg kryteriów z pogranicza społecznej odpowiedzialności biznesu i ładu korporacyjnego, według których klasyfikuje się obecnie przedsiębiorstwa i aktywa. Savills wspierać będzie zatem inwestorów, deweloperów, najemców i właścicieli nieruchomości m.in. poprzez doradztwo w zakresie wszystkich trzech filarów ESG.