Christopher Smith awansował na stanowisko Head of Portfolio Management CEE w Peakside Capital Advisors. Jego obowiązki będą obejmować zarządzanie inwestycjami i portfelem nieruchomości.

To kolejny awans wewnętrzny w Peakside, który rozbudowuje swoje struktury w związku z dynamicznym rozwojem w Polsce.

Peakside Capital Advisors jest niezależnym inwestorem oraz zarządcą inwestycji i funduszy inwestycyjnych na rynku nieruchomości.

Firma w imieniu inwestorów instytucjonalnych zarządza aktywami o wartości ok. 1,4 mld EUR.

Christopher Smith, jako Head of Portfolio Management CEE, będzie odpowiedzialny m.in. za nadzór nad regionalnym portfelem nieruchomości zarządzanych przez Peakside, aby skutecznie realizować długoterminowe cele inwestycyjne klientów i maksymalizować wartość aktywów.

Będzie również kontynuował dotychczasowe zadania w zakresie zarządzania inwestycjami, a także nadzorował działalność Peakside w regionie SEE, głównie w Słowenii.

Chris, w nowej roli, będzie odpowiedzialny za strategiczne decyzje dotyczące naszego portfolio. Jestem przekonany, że znacząco przyczyni się do jego dalszego rozwoju. Intensywnie koncentrujemy się na budowaniu i umacnianiu naszej pozycji biznesowej na polskim rynku. Doświadczenie i wiedza Chrisa są dla nas bardzo ważne – powiedział Roman Skowronski, Managing Director of Peakside Capital Advisors w Polsce.

Christopher Smith dołączył do Peakside jako analityk inwestycyjny, następnie w miarę zdobywania doświadczenia obejmował kolejne stanowiska w drodze wewnętrznych awansów, aż do osiągnięcia obecnego stanowiska Head of Portfolio Management CEE.

Posiada 11-letnie doświadczenie zdobyte w Fortress Investment Group i Peakside Capital Advisors w zakresie zarządzania inwestycjami, aktywami i portfelami.

Ukończył Uniwersytet St. Andrews z tytułem magistra w zakresie zarządzania biznesem i stosunków międzynarodowych.

