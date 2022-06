Knight Frank wchodzi z doradztwem na magazynowy rynek najmu

Michał Kozdrój posiada prawie 15-letnie doświadczenie zawodowe na rynku nieruchomości magazynowych.

Swoją karierę zaczynał w biurach projektowych, a później rozwijał w firmach wykonawczych oraz deweloperskich, takich jak Panattoni, Goodman, GLP i CTP.

Jestem pewien, że ogromne doświadczenie i energia Michała przyczynią się do dalszego budowania relacji partnerskich firmy Knight Frank z klientami oraz rozwijaniu najwyższych standardów tej współpracy. Zaplecze w postaci zrealizowanych projektów daje Michałowi mandat do strategicznego rozwijania nowego działu w firmie, budowania zespołu oraz doradzania klientom na każdym etapie procesu inwestycyjnego – skomentował Krzysztof Cipiur, Partner, Head of Capital Markets, Knight Frank Polska.