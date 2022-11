Knight Frank powiększa zespół reprezentacji najemcy. Do trójmiejskiego oddziału firmy dołączył Maciej Kandybowicz.

Maciej Kandybowicz, na stanowisku Leasing Manager’a w Knight Frank będzie odpowiedzialny za budowanie relacji z najemcami i deweloperami na lokalnym rynku.

Maciej Kandybowicz rozpoczął karierę w nieruchomościach 16 lat temu w amerykańskiej firmie deweloperskiej Hines, gdzie prowadził zespół sprzedaży apartamentów w projekcie Quattro Towers w Gdańsku, a następnie odpowiadał za komercjalizację projektu biurowego Centrum Biurowe Neptun w tym samym mieście. W tamtym czasie współpracował, po stronie dewelopera, z takimi firmami jak: Comarch, Deloitte czy Citibank.

W 2016 roku Maciej Kandybowicz dołączył do zespołu komercjalizacji polskiej firmy deweloperskiej Torus. Na stanowisku Senior Leasing Manager odpowiadał za komercjalizację flagowego projektu firmy, czyli kompleksu biurowego Alchemia. Do grona najemców pozyskał Wirtualną Polskę, która skonsolidowała wszystkie swoje trójmiejskie biura w jednej lokalizacji przenosząc się do budynku Argon, a także holenderską firmę projektującą statki Damen. Przez ostatnie 4 lata Maciej reprezentował międzynarodową firmę deweloperską Vastint, gdzie zajmował się aktywnym poszukiwaniem najemców i komercjalizacją dwóch projektów biurowych w Gdyni, tj. K2 oraz Gdynia Waterfront.

