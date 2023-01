Dominik Miłowski dołączył 1 stycznia 2023 r. do zespołu Wakacje.pl, obejmując stanowisko wiceprezesa ds. produktu.

Dominik Miłowski będzie odpowiadał za kontakty z partnerami turystycznymi multiagenta.

Będzie także rozwijał dalszą współpracę z nimi.

2022 rok był dla nas historyczny pod względem wyniku sprzedażowego i wzrostu udziału rynkowego. Dążąc do dalszego intensywnego rozwoju firmy, coraz efektywniejszej współpracy z partnerami i budowy jeszcze lepszych doświadczeń klientów w duchu customer experience, zaprosiłem do współpracy Dominika. Wierzę, że jego zrozumienie potrzeb touroperatorskich, a także wieloletnie doświadczenie we współpracy z rynkiem agencyjnym, w zestawieniu z naszą zwinnością biznesową w obszarze e-commerce oraz umiejętnością propagowania oferty na rynku, istotnie wzmocni relacje z naszymi partnerami i dostawcami, przynosząc obopólne korzyści. Jestem przekonany, że dzięki ogromnej wiedzy i doświadczeniu Dominika nasze relacje z kontrahentami będą się dalej świetnie rozwijać, a klienci jeszcze bardziej docenią Wakacje.pl jako gwaranta wiarygodnej rekomendacji wyjazdów – mówi Dariusz Górzny, prezes zarządu Wakacje.pl.

Nowy wiceprezes obejmie zarządzanie Departamentem Produktu, który tworzy 16 osób i będzie raportował do Dariusza Górznego.

Wakacje.pl są jedną z najdynamiczniej rozwijających się spółek na rynku. Cieszę się, że mogłem dołączyć do silnego technologicznie zespołu mającego ambitną strategię rozwoju. Wierzę, że moje 17-letnie doświadczenie w działalności touroperatorskiej, zrozumienie relacji produktu z kanałami sprzedażowymi i jego dopasowanie do aktualnych trendów rynkowych w znaczący sposób przyczyni się do realizacji celów organizacji. Jakość produktu w działalności agencyjnej jest oczywiście strategicznym elementem, który musi być jednocześnie szeroki i wyważony, szczegółowy i łatwo dostępny, a także zautomatyzowany. Zależy mi na rozwoju rynku jako takiego i wspólnym motywowaniu całej branży do automatyzacji procesów sprzedaży. Tutaj też między innymi upatruję swoją rolę w Wakacje.pl – mówi Dominik Miłowski.

Multiagent intensywnie pracuje nad inwestycją w poszerzanie półki produktowej i z tym kierunkiem rozwoju wiąże się nowa rola Jolanty Kołodziejczyk, która do tej pory pełniła funkcję dyrektora ds. produktu w Wakacje.pl. Od stycznia 2023 roku Kołodziejczyk obejmuje stanowisko dyrektor zarządzającej w obszarze produktu dedykowanego. Skupi też swoją uwagę na rozwoju platformy Parklot.pl, której oferta obejmuje dostarczenie miejsc parkingowych przy lotniskach w całej Polsce, a także w Niemczech i w Czechach. W związku z tą ostatnią nominacją współpracę ze spółką Wakacje.pl kończy dotychczasowy prezes zarządu Parklot.pl Damian Ozga.

Zgodnie z wcześniej zaplanowaną ścieżką sukcesji po akwizycji MyTravel, z końcem stycznia Damian Ozga kończy współpracę z Wakacje.pl, pozostawiając serwis Parklot.pl, podobnie jak dwa lata temu sieć stacjonarną, w bardzo dobrej kondycji i po rekordowym roku pod względem dynamiki wzrostów sprzedaży. To była prawdziwa przyjemność mieć przez ostatnie 4,5 roku w swoim zespole tej klasy menedżera co Damian. Parklot.pl trafia w bardzo dobre ręce. Jestem w pełni przekonany, że Jolanta będzie skutecznie prowadzić działania związane ze skalowaniem Parklot.pl w Polsce i za granicą, jak i realizować ambitną strategię w obszarze rozwoju półki produktowej - dodaje Dariusz Górzny.

Dominik Miłowski z branżą turystyczną związany jest od 2005 r. Przez pierwsze lata pracował w TUI Poland, a w 2011 roku objął stanowisko kierownika zewnętrznej sprzedaży w Itace. W styczniu 2018 roku został dyrektorem generalnym Itaka Litwa – spółki-córki Itaki na Litwie, a od października 2018 do grudnia 2022 roku był również prokurentem Itaka Łotwa – odpowiadał za założenie nowej spółki na Łotwie. Jest absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego - Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych, ukończył też studia podyplomowe w Szkole Głównej Handlowej w zakresie Logistyki i Zarządzania Łańcuchem Dostaw.

Przyjście Dominika Miłowskiego do Wakacje.pl to kolejne w krótkim czasie wzmocnienie Departamentu Produktu multiagenta. Jesienią 2022 roku do zespołu dołączyli znani i cenieni w branży turystycznej menedżerowie: Piotr Chojnowski (wcześniej TUI Poland, tourasia, onHolidays), a także Jacek Skrzypkowski (wcześniej Travelist.pl i eSky.pl). W 2023 roku firma zapowiada dalsze wzmocnienia w tym obszarze.

