Krzysztof Konopiński rezygnuje z zasiadania w Radzie Nadzorczej spółki Answear.com - podała firma w komunikacie. Answear.com to platforma internetowa z modą od ponad 600 światowych marek.

Krzysztof Konopiński pełni funkcję przewodniczącego Rady Nadzorczej Answear.com.

"Powodem rezygnacji jest potencjalny konflikt interesów w związku z działalnością w ramach utworzonego przez Pana Krzysztofa Konopińskiego funduszu private equity" - czytamy w komunikacie spółki.

Rezygnacja Krzysztofa Konopińskiego z zasiadania w Radzie Nadzorczej spółki nastąpi z dniem 30 czerwca 2023 r.

Jak czytamy na Answear.com, Krzysztof Konopiński ma ponad 16-letnie doświadczenie w inwestycjach kapitałowych, finansach, bankowości i zarządzaniu ryzykiem.

To absolwent Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, w zakresie zarządzania finansami i rachunkowości. W 2011 r. uzyskał tytuł Financial Risk Manager, certyfikowany przez Global Association of Risk Professionals. Swoją drogę zawodową rozpoczynał w KPMG, w zespole przeprowadzającym audyty banków i instytucji finansowych. W latach 2004-2010 pracował w Departamencie Controllingu i Informacji Zarządczej mBank S.A. Później pracował w KGHM TFI S.A. W latach 2011-2014 związany z PKO BP BANKOWY PTE S.A., w którym odpowiadał za pomiar i zarządzanie ryzykiem inwestycyjnym i operacyjnym oraz pełnij funkcję członka komitetu inwestycyjnego.

W latach 2014-2020 związany z grupą kapitałową MCI Capital ASI S.A., w której odpowiedzialny był za przeprowadzanie inwestycji private equity w Polsce i regionie CEE.

W latach 2015-2020 zasiadał w zarządzie Private Equity Managers S.A. Jest członkiem organów zarządzających lub nadzorczych, a także wspólnikiem w spółkach kapitałowych.

Answear.com to sklep z produktami oraz kolekcjami od ponad 600 światowych marek: adidas, Nike, New Balance, Levi’s, Lee, Wrangler, Karl Lagerfeld, Guess Jeans, Boss, Hugo, Michael Kors, Valentino, DKNY czy Tommy Hilfiger. Firma miała 973 mln zł przychodów ze sprzedaży w 2022 r.

